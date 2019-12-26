Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, do Netflix e do AppleTV+ em janeiro
Seis gadgets que mudaram o mundo, a conquista da Lua pela URSS, um filme sobre a grosseria moderna - e a história do rapaz que perdeu o próprio corpo
Retro Tech (2019)
YouTube Premium
Série
O Walkman, o Mega Drive, a câmera VHS. A Polaroid, o Dynatac (primeiro celular da história), o Mac. A história, a tecnologia e as curiosidades de seis gadgets que mudaram o mundo. O primeiro episódio é grátis, mas os demais requerem assinatura do YouTube Premium (que pode ser testado de graça por um mês).
AppleTV+
Série
Os soviéticos pisam na Lua primeiro. Os EUA reagem construindo uma base militar por lá – mesmo que isso exija demitir seu maior cientista, o ex-nazista Wernher von Braun. E o projeto Apollo toma um rumo completamente diferente.
Já Não Me Sinto em Casa Nesse Mundo (2017)
Netflix
Filme
Você já sentiu que as pessoas estão cada vez mais burras, grosseiras e egoístas? Ruth já. Mas continua tentando praticar boas ações. Até que sua casa é assaltada, e ela explode: decide acertar contas com o ladrão, e a sociedade.
Perdi meu Corpo (2019)
Netflix
Filme
Já pensou se um dia você acordasse e não tivesse mais corpo – só a mão direita? Eis a premissa desta animação, que parte do surrealismo para contar uma história romântica e violenta. Do mesmo autor de Amélie Poulain.