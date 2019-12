Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, do Netflix e do AppleTV+ em janeiro

Retro Tech (2019)

YouTube Premium

Série

O Walkman, o Mega Drive, a câmera VHS. A Polaroid, o Dynatac (primeiro celular da história), o Mac. A história, a tecnologia e as curiosidades de seis gadgets que mudaram o mundo. O primeiro episódio é grátis, mas os demais requerem assinatura do YouTube Premium (que pode ser testado de graça por um mês).

For All Mankind (2019)

AppleTV+

Série

Os soviéticos pisam na Lua primeiro. Os EUA reagem construindo uma base militar por lá – mesmo que isso exija demitir seu maior cientista, o ex-nazista Wernher von Braun. E o projeto Apollo toma um rumo completamente diferente.

Já Não Me Sinto em Casa Nesse Mundo (2017)

Netflix

Filme

Você já sentiu que as pessoas estão cada vez mais burras, grosseiras e egoístas? Ruth já. Mas continua tentando praticar boas ações. Até que sua casa é assaltada, e ela explode: decide acertar contas com o ladrão, e a sociedade.

Perdi meu Corpo (2019)

Netflix

Filme

Já pensou se um dia você acordasse e não tivesse mais corpo – só a mão direita? Eis a premissa desta animação, que parte do surrealismo para contar uma história romântica e violenta. Do mesmo autor de Amélie Poulain.