Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube, do Netflix e do HBO Go em abril

Buenas Ideias

Canal

YouTube

Você sabia que Fernando de Noronha, na verdade, se chamava Fernão de Loronha? Que a palavra “favela” é o nome de uma árvore, e sua origem remonta à Guerra de Canudos? Que o Brasil já teve um presidente negro? Essas e outras curiosidades da história, contadas pelo escritor Eduardo Bueno.

McMillions (2019)

Série

HBO Go

Em 1989, o McDonald’s lançou uma promoção: cada cliente recebia uma raspadinha, que podia estar premiada. Fez sucesso, durou uma década inteira – em que Jerry Jacobson, o responsável pela segurança do concurso, roubou US$ 24 milhões desviando cartões premiados.

Home (2009)

Documentário

YouTube

A história da Terra, da formação da vida e do impacto humano sobre a natureza, contada na escala macro: com imagens aéreas de arrepiar. Dirigido pelo francês Yann Arthus-Bertrand, do excelente Human. (Narração em inglês; clique em “Detalhes” para ativar legendas em português.)

O Cidadão Ilustre (2016)

Filme

Netflix

Daniel ganha o Prêmio Nobel de Literatura e decide visitar sua cidade natal: a pequena Sales, na Argentina. É bem recebido, mas sua sinceridade radical logo põe fogo no lugar – e coloca em risco a própria sobrevivência dele.