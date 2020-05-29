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Cultura

Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube e do Netflix em junho

Mitos e verdades sobre a pandemia, caminhadas solitárias por lugares desertos, o campeonato de xadrez em plena Guerra Fria

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 Maio 2020, 14h14 | Atualizado em 13 mar 2024, 10h09
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 (Reproduçåo/Divulgação)
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Nunca vi 1 cientista
Canal
YouTube
Por que o álcool 100% puro não mata vírus, e precisa ser diluído? Quais as falhas dos estudos com hidroxicloroquina? Vamos mesmo ter que ficar em isolamento social até 2022? As respostas para essas e outras perguntas estão neste canal, criado pela biocientista Laura de Freitas, da USP.

Kraig Adams
Canal
YouTube
Caminhadas longas, de mais de 100 km, por locais desertos e incríveis: Nepal, Hong Kong, Chile, EUA. Ótimo para espairecer na quarentena e se maravilhar com a vastidão e a beleza do mundo: incrivelmente bem editados, os vídeos parecem obras de Stanley Kubrick.

O Convite (2015)
Filme
Netflix
Will e Eden se separaram em circunstâncias trágicas. Mas agora, dois anos depois, ela o chama para um jantar em casa. Will desconfia que a ex-mulher e os outros convidados, uns tipos meio esquisitos, estão planejando alguma coisa. Talvez seja só paranoia. Ou não.

Partida Fria (2019)
Filme
Netflix
Outubro de 1962. À beira de uma guerra nuclear, EUA e URSS se enfrentam pelo título mundial de xadrez. Mas o jogador americano morre antes da primeira partida, e a CIA precisa se virar com o substituto: um ex-enxadrista brilhante, que se tornou alcoólatra.

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