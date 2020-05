Pérolas do Streaming: o melhor do YouTube e do Netflix em junho

Nunca vi 1 cientista

Por que o álcool 100% puro não mata vírus, e precisa ser diluído? Quais as falhas dos estudos com hidroxicloroquina? Vamos mesmo ter que ficar em isolamento social até 2022? As respostas para essas e outras perguntas estão neste canal, criado pela biocientista Laura de Freitas, da USP.

Kraig Adams

Caminhadas longas, de mais de 100 km, por locais desertos e incríveis: Nepal, Hong Kong, Chile, EUA. Ótimo para espairecer na quarentena e se maravilhar com a vastidão e a beleza do mundo: incrivelmente bem editados, os vídeos parecem obras de Stanley Kubrick.

O Convite (2015)

Will e Eden se separaram em circunstâncias trágicas. Mas agora, dois anos depois, ela o chama para um jantar em casa. Will desconfia que a ex-mulher e os outros convidados, uns tipos meio esquisitos, estão planejando alguma coisa. Talvez seja só paranoia. Ou não.

Partida Fria (2019)

Outubro de 1962. À beira de uma guerra nuclear, EUA e URSS se enfrentam pelo título mundial de xadrez. Mas o jogador americano morre antes da primeira partida, e a CIA precisa se virar com o substituto: um ex-enxadrista brilhante, que se tornou alcoólatra.