Playlist: 4 coisas imperdíveis para ler e jogar em setembro

A gênese da idiotice coletiva

Por que a sociedade acredita em mentiras? Em 1841, o escocês Charles Mackay escreveu um livro no qual tenta entender isso, destrinchando golpes e boatos que marcaram a história. As lorotas mudam, mas a psicologia por trás delas é sempre a mesma. Este livro reúne os melhores capítulos da obra de Mackay – e também outros, redigidos pelo brasileiro Eduardo Levy, que aplicam os insights desse clássico à realidade atual.

A História das Ilusões e Loucuras das Massas. R$ 40.

Eles morreram de quê, afinal?

Amy Winehouse, Michael Jackson, Elvis, Jimi Hendrix, Prince. Neste livro, sua missão é assumir o papel de legista e desvendar o que aconteceu com essas e 25 outras celebridades – analisando laudos e pistas encontradas com cada corpo. A obra foi criada para estudantes de Medicina, mas leigos também podem brincar: os textos e as charadas são fáceis de entender.

Desafios Toxicológicos. R$ 130.

Numa galáxia muito, muito distante (e online)

A saga Star Wars já rendeu diversos games, mas eles costumam focar no combate a pé, com arma e espada. Este é diferente: nele, você pilota oito tipos de naves rebeldes e do Império, como as conhecidas X-wing e TIE Fighter, em batalhas online com até dez pessoas (o game também tem um modo história, para atravessar sozinho).

Star Wars Squadrons. Lançamento em 2/outubro para PS4, Xbox One e PC. US$ 40.

***

“O relatório descrevia cinco homens, de

29 a 36 anos, dos quais quatro eram saudáveis até então”,

escreve o médico americano Michael Osterholm para narrar a reunião, em junho de 1981, na qual ele e cientistas do Centers for Disease Control (CDC) debateram uma doença misteriosa – e acabaram descobrindo a aids. Neste livro, Osterholm conta esse e outros momentos críticos da relação entre a humanidade e os vírus: do apavorante surgimento do ebola, em 1976, à ressurreição em laboratório do vírus da gripe espanhola.

Inimigo Mortal: Nossa Guerra Contra os Germes Assassinos. R$ 40.