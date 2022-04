Playlist: 5 coisas para ler, ouvir e jogar em abril

Uma revolução em três meses

Em 10 janeiro de 2020, no dia em que o genoma do Sars-CoV-2 foi divulgado, o casal de cientistas Ugur Sahin e Ozlem Tureci (o CEO e a fundadora do laboratório alemão BioNTech) começou a desenvolver uma vacina. Em abril, ela estava pronta para os testes – e a empresa fechou uma parceria com a Pfizer, que produziria o imunizante. Este livro conta os bastidores do processo, e está cheio de informações inéditas: como o fato de que a BioNTech criou vinte versões da vacina até chegar à que funcionou.

A Vacina. R$ 49,90.

O criador da enciclopédia

A vida de Denis Diderot, um filho de cuteleiro que queria ser padre mas se tornou filósofo e preso político. Junto com o físico Jean D’Alembert, ele criou, editou e em 1751 lançou a Enciclopédia, ou Dicionário Racional das Ciências, Artes e Ofícios. Era a primeira nos moldes atuais, com 28 volumes e 74 mil verbetes feitos por mais de 150 especialistas – e pelo próprio Diderot, que redigiu mais de 2 mil deles.

Diderot e a arte de pensar livremente. R$ 67,90.

82,9 milhões de cópias depois

Essa é a quantidade de unidades vendidas do Wii Sports, o quarto game mais popular de todos os tempos. Agora, a Nintendo tenta reeditar seu maior hit em uma versão para o console Switch. Tem boliche, tênis, vôlei e outros esportes, e dá para jogar online com outras pessoas (coisa que o Wii não permitia). Importante: como usa controles destacáveis, o game não é compatível com o console Switch Lite.

Nintendo Switch Sports. Lançamento dia 29/4. R$ 199.

Música infinita

Sabe quando você ama uma música, e assim que ela termina já coloca de novo? Este site analisa a gravação e recombina os pedaços – criando uma versão infinita, que toca sem parar (e cujas reconexões ele mapeia num gráfico). É só clicar em “Pick a song” e digitar o nome de uma música qualquer – ou escolher um dos 12 exemplos pré-processados.

The Eternal Jukebox. Grátis.

“Outra confirmação de que a razão tem valor está no fato de que ela funciona”

escreve o psicólogo cognitivo Steven Pinker neste livro em que encara uma tarefa tão difícil quanto vital: define o que é o pensamento racional, investiga por que ele perde espaço nesta era da “pós-verdade”, e mostra como pode voltar a ser reconhecido como o que realmente é, a mais valiosa das habilidades humanas.

Racionalidade. R$ 72.

