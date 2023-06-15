Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em junho

Os dois patetas do Watergate

Em 1971, o então presidente dos EUA Richard Nixon mandou dois assessores investigarem quem estava vazando informações do governo para a imprensa. Só que eles foram longe demais: montaram um grande esquema de espionagem, no que acabou ficando conhecido como Caso Watergate, e levou à renúncia de Nixon. Uma história surreal, mas verdadeira – que esta série conta de forma romanceada.

Os Encanadores da Casa Branca. Disponível no serviço HBO Max.

Por que meditamos Meditar consegue interromper o chamado pensamento ruminativo, em que a amígdala cerebral é excessivamente ativada – e causa ansiedade. Neste livro, o psicólogo Daniel Goleman, da Universidade Harvard, e o instrutor Tsoknyi Rinpoche exploram a ciência da meditação – e ensinam técnicas para quem nunca meditou, ou quer se aperfeiçoar. Compre agora: Amazon - R$ 59,90

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Laços de Sangue: a história secreta do PCC Em 2 de julho de 1998, Marcos Willians Herbas Camacho, até então um bandido desconhecido, cometeu seu primeiro grande crime: colocou explosivos num funcionário da empresa de carros-fortes Transpev, em São Paulo, e ameaçou detoná-los. Conseguiu roubar R$ 68 milhões (em valores atuais), e começou a ficar conhecido – agora pelo apelido, Marcola. Neste livro, que foi originalmente publicado em 2017 e está sendo relançado em nova edição, o promotor Mario Sergio Christino conta esse e outros casos impressionantes sobre a ascensão do Primeiro Comando da Capital e seus líderes. Compre agora: Amazon - R$ 41

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A política da Fórmula 1

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O novo game da categoria traz os carros e as pistas da temporada 2023 (incluindo o novo circuito de Las Vegas), e também algo mais interessante: um “modo história”. Nele você é Aiden Jackson, um piloto novato que tem de enfrentar as intrigas típicas da F1 – como ordens de equipe injustas, acidentes propositais e tentativas de puxada de tapete.

F1 23. Para PlayStation, Xbox e PC. R$ 359.

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Sozinho ao Redor do Mundo “De repente me lembrei que eu não sabia nadar”, escreve o marinheiro americano Joshua Slocum neste livro em que conta sua aventura: ele foi a primeira pessoa, em 1895, a dar a volta ao mundo num veleiro. Uma viagem cheia de percalços, incluindo alguns causados pela excentricidade de Slocum – ele achava, por exemplo, que era inútil aprender a nadar. O livro, publicado em 1900, está sendo relançado no Brasil. Compre agora: Amazon - R$ 58,90