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Cultura

Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em junho

A ciência da meditação, a política da Fórmula 1, o homem-bomba do PCC, a trapalhada que causou o Watergate - e o diário da primeira pessoa a dar a volta ao mundo num veleiro, em 1895.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2023, 15h51 | Atualizado em 19 jun 2023, 17h53
Imagem promocional da série Os Encanadores da Casa Branca.
 (Divulgação/Divulgação)
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Os dois patetas do Watergate

Em 1971, o então presidente dos EUA Richard Nixon mandou dois assessores investigarem quem estava vazando informações do governo para a imprensa. Só que eles foram longe demais:  montaram um grande esquema de espionagem, no que acabou ficando conhecido como Caso Watergate, e levou à renúncia de Nixon. Uma história surreal, mas verdadeira – que esta série conta de forma romanceada.

Os Encanadores da Casa Branca. Disponível no serviço HBO Max.

Por que meditamos

Capa do livro Por que Meditamos em fundo bege liso.

Meditar consegue interromper o chamado pensamento ruminativo, em que a amígdala cerebral é excessivamente ativada – e causa ansiedade. Neste livro, o psicólogo Daniel Goleman, da Universidade Harvard, e o instrutor Tsoknyi Rinpoche exploram a ciência da meditação – e ensinam técnicas para quem nunca meditou, ou quer se aperfeiçoar.

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Laços de Sangue: a história secreta do PCC

Capa do livro Laços de Sangue em fundo marrom liso.

Em 2 de julho de 1998, Marcos Willians Herbas Camacho, até então um bandido desconhecido, cometeu seu primeiro grande crime: colocou explosivos num funcionário da empresa de carros-fortes Transpev, em São Paulo, e ameaçou detoná-los. Conseguiu roubar R$ 68 milhões (em valores atuais), e começou a ficar conhecido – agora pelo apelido, Marcola. Neste livro, que foi originalmente publicado em 2017 e está sendo relançado em nova edição, o promotor Mario Sergio Christino conta esse e outros casos impressionantes sobre a ascensão do Primeiro Comando da Capital e seus líderes.

Compre agora: Amazon - R$ 41
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Cena do jogo F1 23.
(Divulgação/Divulgação)

A política da Fórmula 1

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O novo game da categoria traz os carros e as pistas da temporada 2023 (incluindo o novo circuito de Las Vegas), e também algo mais interessante: um “modo história”. Nele você é Aiden  Jackson, um piloto novato que tem de enfrentar as intrigas típicas da F1 – como ordens de equipe injustas, acidentes propositais e tentativas de puxada de tapete.

F1 23. Para PlayStation, Xbox e PC. R$ 359.

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Sozinho ao Redor do Mundo

Capa do livro Sozinho ao Redor do Mundo em fundo cinza liso.

“De repente me lembrei que eu não sabia nadar”, escreve o marinheiro americano Joshua Slocum neste livro em que conta sua aventura: ele foi a primeira pessoa, em 1895, a dar a volta ao mundo num veleiro. Uma viagem cheia de percalços, incluindo alguns causados pela excentricidade de Slocum – ele achava, por exemplo, que era inútil aprender a nadar. O livro, publicado em 1900, está sendo relançado no Brasil.

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