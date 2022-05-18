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Cultura

Playlist: 5 coisas para ler, ver e jogar em maio

A vida de uma vaca leiteira, os possíveis fins do Universo, a verdade sobre a meritocracia, o maior predador do ser humano - e um site para relaxar jogando Tetris

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 Maio 2022, 08h01 | Atualizado em 19 Maio 2022, 17h30
Cena do documentário "Cow".
 (Mubi/Reprodução)
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Vida e morte de um robô biológico

Documentário sobre a rotina de Luna, uma vaca leiteira, e seu bezerro. É filmado do ponto de vista dos bovinos, com poucos diálogos e uma carga quase insuportável de tristeza. A ordenha diária, os hormônios, a reprodução, a separação dos filhotes, a existência horrível imposta a seres vivos e conscientes – que tratamos como robôs (palavra checa que significa escravo”) de carne e osso.

Cow. Disponível no serviço de streaming MUBI (grátis por 7 dias, depois R$ 29,90 por mês).

Capa do livro
(Intrínseca/Divulgação)

O maior inimigo do homem

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Ele tem 10 trilhões de soldados espalhados pelo mundo, equipados com dezenas de armas biológicas letais – e matou aproximadamente 52 bilhões de humanos ao longo da história (quase a metade de todos os que já viveram). O mosquito não costuma meter medo, mas deveria: ele, como o historiador Timothy Winegard mostra neste livro, é o nosso grande predador.

O Mosquito. R$ 56,60.

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Capa do livro
(Objetiva/Divulgação)

Como o Universo pode acabar

Neste livro, a astrofísica americana Katie Mack explora cinco possíveis desfechos para a extinção de todas as coisas, como o Big Crunch (uma contração absoluta, inversa ao Big Bang), a “morte térmica” (o esgotamento da energia livre) e o Big Rip: uma desintegração em que todas as partículas ficam infinitamente distantes entre si – e o tempo para de correr.

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O Fim de Todas as Coisas. R$ 54.

Screenshot do jogo tetr.io.
(tetr.io/Reprodução)

Minutos de paz

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Sabe quando você está trabalhando ou estudando e precisa parar um pouco? O que você faz, dá uma olhada nas notícias ou em redes sociais? Capaz de ficar mais estressado ainda. Melhor jogar Tetris. Este é online e tem vários modos, como o “Zen” – em que as peças caem devagar, ao som de músicas relaxantes. Também dá para jogar com outras pessoas.

Tetr.io. Grátis.

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Capa do livro
(Intrínseca/Divulgação)

“À medida que a meritocracia progride, suas conquistas impõem uma nova e opressiva hierarquia“,

escreve o economista Daniel Markovitz, da Universidade Yale, neste livro. Ele conta como a meritocracia, um conceito surpreendentemente recente (o termo é de 1958) acabou se transformando numa armadilha – até para quem crê se beneficiar dela.

A Cilada da Meritocracia. R$ 53,90.

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Cultura - Livros
Documentário
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