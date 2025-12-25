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Cultura, Mundo Estranho

Por que a Forbes tirou o Papai Noel da lista de personagens fictícios mais ricos?

A culpa é das crianças. Entenda.

Por Victor Bianchin 25 dez 2025, 08h16 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h31
Ilustração de Pobre Papai Noel olhando para o dinheiro voando.
 (nicoletaionescu/Getty Images)
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Por que a Forbes tirou o Papai Noel da lista de personagens fictícios mais ricos? Priorizar nos meus resultados Google

Na edição 82 da revista Mundo Estranho, em dezembro de 2008, nós fizemos um cálculo maluco: quanto dinheiro o Papai Noel gastaria para comprar os presentes para todos os meninos e meninas que se comportaram bem durante o ano?

Levando em conta que, na época, 602 milhões de pimpolhos seriam presenteados e que todo mundo ganharia a mesma coisa (uma caixa de Lego), o bom velhinho gastaria, na época, R$ 35 bilhões. Esse valor ajustado para 2025 seria de cerca de R$ 100 bilhões! Equivalente ao PIB de um país como Malta.

Ou seja: Papai Noel é cheio da grana. E quem concorda é a revista Forbes, uma das maiores referências mundiais no que diz respeito a temas de economia. Desde 1987, a publicação lança anualmente o ranking Forbes Billionaires List, a lista das pessoas mais ricas do mundo, de acordo com seu patrimônio em dólares.

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Em 2002, a revista começou a publicar todo ano a Forbes Fictional 15, uma lista composta apenas por personagens da ficção, ranqueados de acordo com a bufunfa que cada um possuía. E quem estava em primeiro lugar? Ele mesmo, o Papai Noel, que aparecia como tendo “dinheiro infinito”.

O bom velhinho liderou o ranking de 2002 a 2005, acompanhado de nomes como Bruce Wayne, Willie Wonka, Cruella De Vil, Lara Croft e Tio Patinhas. Em 2006, porém, a revista resolveu mudar sua própria regra e tirou o Papai Noel da lista.

“Ainda estimamos que o patrimônio líquido de Noel seja infinito, mas o excluímos do ranking deste ano após sermos bombardeados por cartas de crianças indignadas insistindo que Noel é ‘real’. Não estamos afirmando ter resolvido a controvérsia em curso sobre a existência de Noel, mas, levando em consideração as evidências físicas — brinquedos entregues, leite e biscoitos consumidos — achamos mais seguro removê-lo da lista”, dizia o texto justificando a nova lista. Fofo.

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A partir daí, o número 1 do ranking foi variando: ficou com Tio Patinhas em 2007, Tio Sam em 2008, Carlisle Cullen de Crepúsculo em 2010 (não houve lista em 2009), Tio Patinhas de novo em 2011, Smaug de O Hobbit em 2012 e, finalmente, Tio Patinhas em 2013. Esse, infelizmente, foi o último ano em que a lista foi publicada — a revista nunca justificou por que parou de fazer o ranking.

É curioso perceber que o grande motivo de Noel ter deixado a lista foi que as crianças o consideram real. E quem vai dizer que não?

Para fins de registro, esta foi a última lista da Forbes Fictional 15, publicada em 2013:

1) Tio Patinhas (Disney) – US$ 65,4 bilhões

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2) Smaug (O Hobbit) – US$ 54,1 bilhões

3) Carlisle Cullen (Crepúsculo) – US$ 46 bilhões

4) Tony Stark (Marvel) – US$ 12,4 bilhões

5) Charles Foster Kane (Cidadão Kane) – US$ 11,2 bilhões

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6) Bruce Wayne (DC) – US$ 9,2 bilhões

7) Riquinho – US$ 5,8 bilhões

8) Christian Grey (50 Tons de Cinza) – US$ 2,5 bilhões

9) Tywin Lannister (As Crônicas de Gelo e Fogo) – US$ 1,8 bilhão

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10) C. Montgomery Burns (Os Simpsons) – US$ 1,5 bilhão

11) Walden Schmidt (Two And A Half Men) – US$ 1,3 bilhão

12) Lara Croft (Tomb Raider) – US$ 1,3 bilhão

13) Mr. Monopoly – US$ 1,2 bilhão

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14) Mary Crawley (Downton Abbey) – US$ 1,1 bilhão

15) Jay Gatsby (O Grande Gatsby) – US$ 1 bilhão 

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