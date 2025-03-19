Quais países mais venceram o Oscar de Melhor Filme Internacional?
Este ano, o Brasil entrou em um grupo seleto de países que levaram a estatueta para casa. Veja o infográfico.
Ainda Estou Aqui foi indicado a três categorias no Oscar de 2025 – e venceu Melhor Filme Internacional. Embora Fernanda Torres não tenha levado o prêmio de Melhor Atriz, ela entrou para um grupo seleto de artistas indicados por performances em língua estrangeira. Ela e sua mãe, Fernanda Montenegro, são as únicas atrizes indicadas ao prêmio por performances em português.
Este ano, o Brasil também se tornou um dos poucos países com um filme indicado à categoria principal do Oscar: Melhor Filme. Nos juntamos a França, Itália, Suécia, Coreia do Sul, Japão, China, México, Alemanha e Reino Unido. Desses, o único que chegou a levar a estatueta para casa foi a Coreia do Sul, com Parasita, em 2019.
Abaixo, veja como o Brasil se encaixa nas estatísticas do Oscar.