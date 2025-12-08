Nesta segunda-feira (8), o Globo de Ouro divulgou suas indicações ao prêmio que ocorrerá em 11 de janeiro de 2026. O Agente Secreto, filme brasileiro do diretor Kleber Mendonça Filho, recebeu 3 nomeações de peso: Melhor Filme em Drama, Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Drama, pela atuação de Wagner Moura, o principal da trama e primeiro brasileiro a ser indicado na categoria.

Na disputada categoria Melhor Filme em Drama, O Agente Secreto enfrenta produções internacionais de grande repercussão como Frankenstein, adaptação do diretor mexicano Guilherme del Toro; Hamnet, da diretora vencedora de um Oscar, Chloé Zhao, uma adaptação da história do luto do casal Agnes e William Shakespeare depois que perdem seu filho Hamnet; e Sinners, de Ryan Coogler, produção que mistura blues, ancestralidade e vampiros em um Estados Unidos segregado e com a ascenção da Ku Klux Klan.

Além desses três, o filme brasileiro ainda disputa o prêmio com Sentimental Value, produção norueguesa do diretor Joachim Trier; e It Was Just an Accident, do iraninao Jafar Panahi que ganhou o prêmio máximo do Festival de Cannes e é um dos maiores rivais de O Agente Secreto na corrida rumo ao Oscar. O filme resultou na condenação de Panahi, com um ano de prisão e proibição de viajar para fora do país por “atividades de propaganda” contra o Irã.

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Em Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, o longa brasileiro concorre com títulos de diferentes países: It Was Just an Accident e Sentimental Value reaparecem na categoria, que também tem No Other Choice (Coreia do Sul), Siray (Espanha) e The Voice of Hind Rajab (Índia).

Na categoria Melhor Ator em Drama, Wagner Moura disputa o prêmio com nomes de destaque: Dwayne Johnson (The Smashing Machine), que vive a história do lutador de artes marciais mistas e do UFC, Mark Kerr; Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me from Nowhere), como Bruce Springsteen na cinebiografia musical de uma das lendas do rock americano.

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Joel Edgerton (Train Dreams), como um madeireiro americano responsáveis por construir e expandir ferrovias pelos Estados Unidos no início do século 20. Michael B. Jordan (Sinners), que vive um par de irmãos gêmeos e Oscar Isaac (Frankenstein), como Victor Frankenstein, o cientista por trás da criação do “monstro”.

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