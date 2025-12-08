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Cultura

Quais são os concorrentes de “O Agente Secreto” no Globo de Ouro?

O filme brasileiro recebeu três indicações na premiação. Conheça seus adversários.

Por Manuela Mourão 8 dez 2025, 18h00 | Atualizado em 8 dez 2025, 18h10
Fotografia do Wagner Moura em O Agente Secreto (2025)
 (MK2/Reprodução)
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Nesta segunda-feira (8), o Globo de Ouro divulgou suas indicações ao prêmio que ocorrerá em 11 de janeiro de 2026. O Agente Secreto, filme brasileiro do diretor Kleber Mendonça Filho, recebeu 3 nomeações de peso: Melhor Filme em Drama, Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Drama, pela atuação de Wagner Moura, o principal da trama e primeiro brasileiro a ser indicado na categoria.

Na disputada categoria Melhor Filme em Drama, O Agente Secreto enfrenta produções internacionais de grande repercussão como Frankenstein, adaptação do diretor mexicano Guilherme del Toro; Hamnet, da diretora vencedora de um Oscar, Chloé Zhao, uma adaptação da história do luto do casal Agnes e William Shakespeare depois que perdem seu filho Hamnet; e Sinners, de Ryan Coogler, produção que mistura blues, ancestralidade e vampiros em um Estados Unidos segregado e com a ascenção da Ku Klux Klan. 

Além desses três, o filme brasileiro ainda disputa o prêmio com Sentimental Value, produção norueguesa do diretor Joachim Trier; e It Was Just an Accident, do iraninao Jafar Panahi que ganhou o prêmio máximo do Festival de Cannes e é um dos maiores rivais de O Agente Secreto na corrida rumo ao Oscar. O filme resultou na condenação de Panahi, com um ano de prisão e proibição de viajar para fora do país por “atividades de propaganda” contra o Irã.

Fotografia de Majid Panahi, Mohamad Ali Elyasmehr e Hadis Pakbaten em Foi Apenas um Acidente (2025).
Fotografia de Majid Panahi, Mohamad Ali Elyasmehr e Hadis Pakbaten em Foi Apenas um Acidente (2025). (Arte, Les Films Pelléas, Bidibul Productions, Pio & Co/Reprodução)
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Em Melhor Filme de Língua Não-Inglesa, o longa brasileiro concorre com títulos de diferentes países: It Was Just an Accident e Sentimental Value reaparecem na categoria, que também tem No Other Choice (Coreia do Sul), Siray (Espanha) e The Voice of Hind Rajab (Índia).

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Fotografia de Stellan Skarsgård e Elle Fanning em Valor Sentimental (2025)
(Mer Film, Film i Väst, Eye Eye Pictures, Zentropa Entertainments, Komplizen Film, BBC Films/Reprodução)

Na categoria Melhor Ator em Drama, Wagner Moura disputa o prêmio com nomes de destaque: Dwayne Johnson (The Smashing Machine), que vive a história do lutador de artes marciais mistas e do UFC, Mark Kerr; Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me from Nowhere), como Bruce Springsteen na cinebiografia musical de uma das lendas do rock americano. 

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Fotografia do Michael B. Jordan, Omar Benson Miller, Miles Caton, Wunmi Mosaku e Hailee Steinfeld em Pecadores (2025).
(Warner Bros. Picture/Reprodução)

Joel Edgerton (Train Dreams), como um madeireiro americano responsáveis por construir e expandir ferrovias pelos Estados Unidos no início do século 20. Michael B. Jordan (Sinners), que vive um par de irmãos gêmeos e Oscar Isaac (Frankenstein), como Victor Frankenstein, o cientista por trás da criação do “monstro”.

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