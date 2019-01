Rap é o gênero mais ouvido na hora de fazer exercícios, segundo o Spotify

Janeiro é o mês de colocar em prática as promessas de Ano-Novo. Dentre as resoluções mais comuns estão parar de fumar, mudar de emprego, emagrecer e, é claro, começar a fazer exercícios.

E lugar pra fazer isso não falta. Apesar do fato de que menos de 40% dos brasileiros praticam regularmente alguma atividade física, somos o segundo país do mundo em números de academias: são 31.157, segundo a Associação Brasileira de Academias. Ficamos atrás apenas dos Estados Unidos.

E no meio desse universo, há um item quase tão indispensável quanto os tênis de corrida ou as máquinas de musculação: fones de ouvido. No início do ano, o Spotify divulgou um relatório sobre os hábitos dos seus usuários que se exercitam ouvindo música.

De acordo com a empresa, existem 43,5 milhões de playlists temáticas para fazer exercícios – e as mulheres são as que mais ouvem esse tipo de música. Mais especificamente, na faixa dos 35 aos 44 anos. Mulheres acima dessa faixa (entre 45 e 54) ocupam a segunda posição, enquanto as mais novas (de 30 a 34) estão em terceiro. Os homens aparecem só depois disso.

Músicas mais ouvidas

O rap domina o pódio das faixas mais tocadas na hora da malhação. No ranking geral, a canção mais ouvida é “‘Till I Colapse“, do Eminem. Em segundo lugar está outra música do rapper americano, “Lose Yourself“. Outras músicas do gênero completam o top 5:

1 – “’Till I Collapse”—Eminem

2 – “Lose Yourself”—Eminem

3 – “Stronger”—Kanye West

4 – “Power”—Kanye West

5 – “Can’t Hold Us” (part. Ray Dalton)—Macklemore and Ryan Lewis

“‘Till I Collapse” é também a mais ouvida entre os homens. Já a música preferida das mulheres é “Uptown Funk“, de Mark Ronson e Bruno Mars. Entre as faixas etárias, a canção do Eminem é a campeã entre usuários até 34 anos. Os mais velhos, de 35 a 54 anos, preferem a nostálgica “Eye of the Tiger“, da banda Survivor (e que, não por acaso, é o tema do filme Rocky III). De 55 anos em diante, a primeira da lista é a pop “All About That Bass“, da cantora Meghan Trainor.

O relatório do Spotify também mostra o comportamento dos usuários por país. No mundo todo, a Finlândia é onde mais se ouve músicas e playlists do tipo. Na sequência, estão Suécia, Irlanda, Reino Unido e Nova Zelândia.

A Suécia, país natal do serviço de streaming, aparece em primeiro lugar no ranking das nações onde mais se escuta músicas zen, ideais para praticar yoga, por exemplo.

O exercício, inclusive está em uma lista de tendências para 2019, cujo primeiro lugar é a crioterapia. A técnica consiste em expor uma parte lesionada do corpo a temperaturas muito baixas, o que supostamente ajuda na recuperação. E acredite, há playlist temáticas até para isso. Para entender a lógica de escolha das músicas, é só ver a lista das cinco mais ouvidas:

Sim, a música de Frozen.