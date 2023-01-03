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Cultura

Tente adivinhar de onde vêm centenas de obras de arte neste jogo do Google

Pinturas, esculturas, peças têxteis e muito mais: o Geo Artwork funciona como o Geoguessr, mas com obras de arte. Veja como jogar.

Por Luisa Costa 3 jan 2023, 18h17 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h50
Imagem de quatro obras de arte dentro de círculos espalhados pelo mapa-múndi.
 (Google Arts & Culture/Montagem sobre reprodução)
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Tente adivinhar de onde vêm centenas de obras de arte neste jogo do Google Priorizar nos meus resultados Google

Uma trilha irreconhecível no meio de uma mata aparece na sua tela. É uma imagem do Google Street View, e pode ser… um trecho de mata atlântica em São Paulo. Bom, quase: depois você descobre que o cenário verde escuro, na verdade, é da África do Sul. Essa é mecânica de jogos no estilo de Geoguessr.

A proposta desse game é a seguinte: aparece uma imagem na sua tela, e você precisa adivinhar de qual canto do globo ela é. Para isso, coloca um alfinete num mapa virtual. Quanto mais próximo da localização correta for seu palpite, mais pontos você ganha. O Geoguessr, obra do sueco Anton Wallén, surgiu em 2013 mas continua super atual: fez bastante sucesso nos últimos anos com criadores de conteúdo que são experts no jogo e rendeu vários games com a mesma proposta.

Nessa onda, a designer suíça Caroline Buttet criou o Geo Artwork, em que você tenta acertar a origem de milhares de obras de arte – sejam pinturas, esculturas, peças têxteis ou livros e textos diversos. Você pode escolher uma destas categorias ou selecionar o modo de jogo em que aparece itens de todas as categorias mencionadas.

Captura de tela do jogo Geo Artwork.
Na tela inicial do Geo Artwork, o usuário escolhe uma categoria de imagens para adivinhar a origem. (Google Arts & Culture/Reprodução)
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Buttet trabalha para o Google Arts & Culture, uma colaboração do Google com mais de duas mil instituições culturais – das quais 85 são brasileiras. No site do projeto, museus e galerias disponibilizam parte de seu acervo para consulta online, oferecem visitas virtuais gratuitas e mantêm conteúdos educacionais. 

Siga

O ​​Google Arts & Culture também possui um laboratório de criação, em que artistas, engenheiros e programadores se reúnem para criar diversas peças digitais – como o jogo de Buttet, que usa as coleções que estão catalogadas na plataforma online. Em cinco rodadas, ele mostra um item das instituições culturais e o jogador dá um palpite sobre a origem.

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Como funciona

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Para começar, saiba que o lugar a se adivinhar é a cidade ou o país de origem de um artefato ou obra de arte – não onde ela está hoje. O quadro Imperative (1976), por exemplo, está no acervo do Barbican Centre (Reino Unido), mas foi pintado por Lee Krasner, uma pintora expressionista de Nova York. Neste caso, você ganharia a pontuação máxima (100 pontos por rodada) se colocasse seu alfinete em qualquer lugar dos EUA no mapa.

É que a precisão da localização depende da ficha técnica das obras de arte, e cada museu adota um padrão ligeiramente diferente sobre a quantidade de informações que disponibiliza sobre as peças de seu acervo digital. A ficha de algumas obras mostram uma cidade de criação, como as do brasileiro Candido Portinari (o Rio de Janeiro). Outras, só um país, como Imperative.

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Captura de tela do jogo Geo Artwork.
O jogador pode ampliar o mapa para colocar seu alfinete branco no suposto local de origem da obra mostrada pelo Geo Artwork. (Google Arts & Culture/Reprodução)
Captura de tela do jogo Geo Artwork.
Ao fim de cada rodada, o jogo mostra o quão distante está o palpite da verdadeira origem da obra de arte – assim como os pontos que se ganhou. (Google Arts & Culture/Reprodução)

Como Geoguessr e similares, você ganha mais pontos se fizer um palpite mais acertado. Então, coloque o alfinete em qualquer ponto da Cidade Maravilhosa quando aparecer Flores com Fundo Escuro (1951), de Candido, como eu fiz (vide as imagens acima). Você ganhará 100 pontos. Erre seu palpite por 5 mil quilômetros, por exemplo; o jogo lhe dará 20 pontinhos.

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Você pode atingir até 500 pontos nas cinco rodadas – e jogar continuamente até bater seu recorde, que fica gravado em sua conta Google. Acesse neste link e divirta-se.

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