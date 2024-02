Teste de gravidez, bactérias e Porsche: 9 coisas que já rodaram o jogo Doom

Doom é um jogo de 1993 produzido pela id Software. A franquia já vendeu mais de 10 milhões de cópias, com várias sequências e remakes, e foi muito importante para definir o gênero de tiro em primeira pessoa (first person shooter).

Em 1997, o código do jogo original foi liberado ao público. Por causa disso, ele foi replicado em diversas plataformas: desde as mais tradicionais, como computadores, Nintendos DS e outros consoles, até algumas mais ousadas, como relógios digitais, torradeiras, caixas eletrônicos, carros e calculadoras.

Basicamente, se algo tem uma tela, pode rodar Doom. E existe uma grande comunidade de interessados em jogá-lo nos lugares mais estranhos possíveis. Confira uma lista dos 9 meios mais absurdos de se jogar Doom:

As Escherichia coli são bactérias encontradas no trato estomacal de animais de sangue quente – como nós, humanos. Elas têm uma relação de comensalismo amigável conosco pela maioria do tempo, mas às vezes podem causar problemas de saúde como diarreias e infecções.

Lauren Ramlan, uma estudante de doutorado em biotecnologia no MIT, usou essas bactérias para construir um monitor e jogar Doom. Para isso, Ramlan precisava transformá-las em pixels – capazes de estarem ligados ou desligados.

Primeiro, ela obteve bactérias produtoras de uma proteína fluorescente, que pode ou não brilhar conforme uma espécie de interruptor bioquímico. Então, cultivou esses micróbios dentro de uma placa de 32 por 48 buraquinhos. Cada buraco tinha uma bactéria, e cada bactéria era um pixel.

Desse jeito, produzir um frame leva 70 minutos, e o tempo para as bactérias voltarem ao estado original após “acenderem” é de 8 horas e 20 minutos. A taxa de quadros de Doom original é limitada a 35 frames/segundo, e o tempo médio para completar o jogo é de aproximadamente 5 horas. Fazendo as contas, seriam necessários 599 anos para zerar Doom nas células. Haja tempo livre.

“Para rodar Doom, tudo que se precisa é de uma tela e força de vontade”, afirma Ramlan. Em um vídeo no YouTube, ela conta exatamente o processo.

O engenheiro James Brown constrói pecinhas de Lego com telas minúsculas – é um trabalho praticamente artesanal. Ele começou fazendo displays de radares e linhas de texto, mas logo surgiu a pergunta: esses mini computadores poderiam rodar Doom?

Claro que podem. Com um pequeno monitor de 72 por 40 pixels e um acelerômetro na parte de baixo, você joga inclinando o bloco em diferentes direções para andar, e toca nos pinos na parte de cima para disparar a arma.

Doom já funcionou, com som e tudo, em um caixa eletrônico. Em um vídeo no YouTube, os criadores mostram o funcionamento da máquina. Eles utilizaram os botões laterais (aqueles que ficam ao lado da tela) e o teclado numérico para controlar o personagem.

Quem disse que você não pode se exercitar enquanto joga videogame? Dá para aproveitar o tempo na esteira para jogar Doom. Em um post no fórum do Reddit dedicado especialmente a rodar o jogo em coisas estranhas (r/itrunsdoom), dois usuários postaram registros do game na telinha do equipamento aeróbico. Um deles foi expulso do ginásio escolar em que estava, mas o outro conseguiu gravar um vídeo da jogatina.

Às vezes sua impressora pode não funcionar quando você mais precisa dela. Talvez você devesse desistir de fazer ela imprimir papel e usar ela para jogar Doom. O técnico de segurança Michael Jordon hackeou a sua impressora Canon Pixma por meio de uma falha na criptografia do aparelho. Com isso, ele conseguiu fazer a impressora rodar a demo de Doom.

Se você tem um Porsche 911 à toa na sua casa, você pode jogar Doom nele seguindo estes (não tão) simples passos: primeiro você precisa desbloquear o sistema operacional do computador de bordo do carro. Plugando um pen drive na entrada USB, você coloca o Porsche em modo “debug” e pode usá-lo como um computador normal. Assim, você pode pegar sua cópia de Doom, colocá-la no driver de CD e pronto.

O seu volante pode funcionar como um mouse, virando para um lado ou para o outro, e a sua buzina vai disparar a arma no jogo. Só tome cuidado porque o pedal de aceleração é o que move o personagem para a frente.

Não é um menino, nem uma menina, é um assassino de demônios. O teste de gravidez que você compra na farmácia pode rodar Doom – na verdade, mais ou menos: é que o buraco do teste foi substituído por uma tela. Só que, na falta óbvia de botões para serem apertados, é preciso de um teclado externo.

A telinha preta e branca tem 128 por 32 pixels. A programadora responsável inicialmente rodou apenas a demo, em que o jogo se joga sozinho. Porém, ela atualizou o dispositivo para que ele se tornasse realmente jogável. Ela também conseguiu fazer o teste de gravidez exibir vídeos e letras programadas.

Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn’t really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game.

Well, now it is. It’s Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv

— foone🏳️‍⚧️ (@Foone) September 7, 2020