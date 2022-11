“Wandinha”: 5 coisas que você não sabia sobre a Família Addams

O CRIADOR

Os personagens surgiram em 1938 na revista The New Yorker. Amigo de Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, que também fazia filmes de terror (Os Pássaros, Psicose…), o cartunista Charles Addams tinha umas esquisitices parecidas com as de seus personagens: costumava invadir cemitérios e casas abandonadas na infância. Mas a família que leva seu sobrenome nem foi o principal trabalho do artista: das 1,3 mil tiras que fez para a New Yorker, só 58 foram sobre os Addams.

CONCORRÊNCIA

A série estreou no canal ABC em 1964 e adicionou novos elementos à história, como o nome do patriarca (Gomez Addams) e o personagem Primo Coisa. Uma semana depois da estreia, o canal CBS lançou Os Monstros, com uma premissa bem parecida. Mas, apesar de permanecerem no imaginário popular, os dois shows não tiveram audiências satisfatórias na época e foram cancelados após duas temporadas.

VOLTA POR CIMA

Com exceção de uma aparição no desenho do Scooby-Doo, a Família Addams passou as décadas seguintes sem projetos relevantes. A ideia para o filme de 1991 veio por acaso, quando o produtor Scott Rudin estava viajando com executivos da 20th Century Fox, e todos começaram a cantar a clássica música-tema do seriado (a dos estalinhos de dedos). Deu certo: o longa arrecadou US$ 114 milhões só nos EUA e foi a sétima maior bilheteria do país naquele ano.

AMALDIÇOADO?

Estouros no orçamento fizeram a produtora Orion Pictures vender a obra à Paramount ainda durante as filmagens. O diretor, Barry Sonnenfeld, desmaiou no meio do set – e ainda precisou lidar com diversos problemas de saúde da equipe. O diretor de fotografia, Gayl Tattersoll, ficou internado por conta de uma sinusite – e a produção inteira teve de parar por alguns dias. “Parecia que havia uma nuvem negra pairando sobre nós”, confessou Sonnenfeld mais tarde.

NA TRAVE

Tim Burton foi uma das primeiras escolhas para dirigir o filme, assim como o cineasta (e ex-membro do Monty Python) Terry Gilliam. Envolvido na sequência de Batman, Burton recusou o projeto. Ele bateu na trave de novo em 2010, ao ser anunciado para comandar uma animação em stop motion dos Addams – que nunca saiu do papel. Em Wandinha, ele dirige os quatro primeiros episódios.

