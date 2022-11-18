“Wandinha”: 5 coisas que você não sabia sobre a Família Addams

O CRIADOR

Os personagens surgiram em 1938 na revista The New Yorker. Amigo de Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, que também fazia filmes de terror (Os Pássaros, Psicose…), o cartunista Charles Addams tinha umas esquisitices parecidas com as de seus personagens: costumava invadir cemitérios e casas abandonadas na infância. Mas a família que leva seu sobrenome nem foi o principal trabalho do artista: das 1,3 mil tiras que fez para a New Yorker, só 58 foram sobre os Addams.

CONCORRÊNCIA

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A série estreou no canal ABC em 1964 e adicionou novos elementos à história, como o nome do patriarca (Gomez Addams) e o personagem Primo Coisa. Uma semana depois da estreia, o canal CBS lançou Os Monstros, com uma premissa bem parecida. Mas, apesar de permanecerem no imaginário popular, os dois shows não tiveram audiências satisfatórias na época e foram cancelados após duas temporadas.

VOLTA POR CIMA

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Com exceção de uma aparição no desenho do Scooby-Doo, a Família Addams passou as décadas seguintes sem projetos relevantes. A ideia para o filme de 1991 veio por acaso, quando o produtor Scott Rudin estava viajando com executivos da 20th Century Fox, e todos começaram a cantar a clássica música-tema do seriado (a dos estalinhos de dedos). Deu certo: o longa arrecadou US$ 114 milhões só nos EUA e foi a sétima maior bilheteria do país naquele ano.

AMALDIÇOADO?

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Estouros no orçamento fizeram a produtora Orion Pictures vender a obra à Paramount ainda durante as filmagens. O diretor, Barry Sonnenfeld, desmaiou no meio do set – e ainda precisou lidar com diversos problemas de saúde da equipe. O diretor de fotografia, Gayl Tattersoll, ficou internado por conta de uma sinusite – e a produção inteira teve de parar por alguns dias. “Parecia que havia uma nuvem negra pairando sobre nós”, confessou Sonnenfeld mais tarde.

NA TRAVE

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Tim Burton foi uma das primeiras escolhas para dirigir o filme, assim como o cineasta (e ex-membro do Monty Python) Terry Gilliam. Envolvido na sequência de Batman, Burton recusou o projeto. Ele bateu na trave de novo em 2010, ao ser anunciado para comandar uma animação em stop motion dos Addams – que nunca saiu do papel. Em Wandinha, ele dirige os quatro primeiros episódios.

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