Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Cultura

“Wandinha”: 5 coisas que você não sabia sobre a Família Addams

Com Tim Burton na direção dos primeiros episódios, nova série da Netflix estreia em 23 de novembro.

Por Rafael Battaglia 18 nov 2022, 10h38 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h47
Imagem de divulgação da série Wandinha, da Netflix.
 (Netflix/Divulgação)
Continua após publicidade
“Wandinha”: 5 coisas que você não sabia sobre a Família Addams Priorizar nos meus resultados Google

O CRIADOR

Tira da Família Addams para a revista The New Yorker.
(The New Yorker/Reprodução)

Os personagens surgiram em 1938 na revista The New Yorker. Amigo de Alfred Hitchcock, o mestre do suspense, que também fazia filmes de terror (Os Pássaros, Psicose…), o cartunista Charles Addams tinha umas esquisitices parecidas com as de seus personagens: costumava invadir cemitérios e casas abandonadas na infância. Mas a família que leva seu sobrenome nem foi o principal trabalho do artista: das 1,3 mil tiras que fez para a New Yorker, só 58 foram sobre os Addams.

CONCORRÊNCIA

Siga
Continua após a publicidade
Imagem de divulgação da série Os Monstros, de 1964.
(Universal Television/Divulgação)

A série estreou no canal ABC em 1964 e adicionou novos elementos à história, como o nome do patriarca (Gomez Addams) e o personagem Primo Coisa. Uma semana depois da estreia, o canal CBS lançou Os Monstros, com uma premissa bem parecida. Mas, apesar de permanecerem no imaginário popular, os dois shows não tiveram audiências satisfatórias na época e foram cancelados após duas temporadas.

VOLTA POR CIMA

Continua após a publicidade
Imagem de divulgação do filme da Família Addams, de 1991.
(Paramount Pictures/Divulgação)

Com exceção de uma aparição no desenho do Scooby-Doo, a Família Addams passou as décadas seguintes sem projetos relevantes. A ideia para o filme de 1991 veio por acaso, quando o produtor Scott Rudin estava viajando com executivos da 20th Century Fox, e todos começaram a cantar a clássica música-tema do seriado (a dos estalinhos de dedos). Deu certo: o longa arrecadou US$ 114 milhões só nos EUA e foi a sétima maior bilheteria do país naquele ano.

AMALDIÇOADO?

Continua após a publicidade
O diretor Barry Sonnenfeld com a atriz Anjelica Huston, no papel de Mortícia Addams, no filme de 1991.
(Paramount Pictures/Divulgação)

Estouros no orçamento fizeram a produtora Orion Pictures vender a obra à Paramount ainda durante as filmagens. O diretor, Barry Sonnenfeld, desmaiou no meio do set – e ainda precisou lidar com diversos problemas de saúde da equipe. O diretor de fotografia, Gayl Tattersoll, ficou internado por conta de uma sinusite – e a produção inteira teve de parar por alguns dias. “Parecia que havia uma nuvem negra pairando sobre nós”, confessou Sonnenfeld mais tarde.

NA TRAVE

Continua após a publicidade
Cena da série Wandinha, da Netflix.
(Netflix/Divulgação)

Tim Burton foi uma das primeiras escolhas para dirigir o filme, assim como o cineasta (e ex-membro do Monty Python) Terry Gilliam. Envolvido na sequência de Batman, Burton recusou o projeto. Ele bateu na trave de novo em 2010, ao ser anunciado para comandar uma animação em stop motion dos Addams – que nunca saiu do papel. Em Wandinha, ele dirige os quatro primeiros episódios.

Continua após a publicidade

Publicidade
TAGS:
Cinema
Cultura
Netflix
série de TV
streaming
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).