6 filmes sobre o Brasil e a Itália na 2ª Guerra Mundial

War Spaghetti

De prostitutas enviadas para levantar o moral dos soldados à resistência de Roma aos nazistas.

ROMA, CIDADE ABERTA (1945)

de Roberto Rossellini

Aprendemos na escola que as forças do Eixo na 2ª Guerra eram compostas, além da Alemanha, por Japão e Itália. Mas não foi sempre assim. Em 1943, diante dos imensos prejuízos de uma participação desastrada e de seguidas derrotas para os Aliados, Benito Mussolini foi deposto pelos próprios fascistas italianos. E um novo governo mudou a direção do país: fez aliança com os EUA e declarou guerra aos nazistas. Hitler, claro, não gostou da notícia.

Os alemães resgataram o Duce, que havia sido preso, e estabeleceram um governo paralelo no norte da Itália – a República de Saló –, enquanto governantes antifascistas mandavam no Sul. Nessa confusão toda, os nazis invadiram Roma e a ocuparam por 270 dias. O conceito de “cidade aberta”, no título do filme de Roberto Rossellini, diz respeito à declaração pública de um lugar que abandona todos os seus esforços de defesa e se rende ao inimigo.

Isso deu uma tranquilidade relativa aos romanos, porque em tese, com essa classificação, a cidade não seria bombardeada (embora tenha sido atacada pelos Aliados em 1944). E os habitantes estariam autorizados a levar vida normal – mas não tão normal assim. Havia toque de recolher, a comida era racionada e os alemães matavam moradores que eles associassem a um movimento de resistência – que de fato existiu.

Roma, Cidade Aberta mostra as ações clandestinas dos partisans contra os invasores, que acabavam agregando também gente simples, que nem queria saber de guerra, mas era arrebatada pela solidariedade aos que se sacrificavam. Com essa primeira grande obra do neorrealismo italiano, Rossellini ganhou a Palma de Ouro em Cannes. E estabeleceu um novo modelo estético para o cinema histórico – mais autêntico e despojado, incluindo locações reais. Um estilo que seria régua e compasso do Cinema Novo brasileiro.

MULHERES NO FRONT (1965)

de Valerio Zurlini



Em 1940, Mussolini declarou guerra à Grécia. Era uma forma de mostrar aos nazistas que a Itália não era um peso morto no Eixo. Mas não deu muito certo. Os gregos contra-atacaram, fazendo o Exército italiano recuar até perder territórios na Albânia. Seria um fracasso total se Hitler não resolvesse intervir – e esmagasse a Grécia.

O road movie atípico de Zurlini se passa nesse país arrasado. Um tenente italiano recebe a missão de transportar um grupo de prostitutas locais para levantar o moral das unidades de ocupação. Elas querem o trabalho – precisam de comida. Mas, em meio a emboscadas e outros riscos de um país em guerra, o sexo com inimigos parece o combate mais árduo dessas mulheres desesperadas.

MEDITERRÂNEO (1991)

de Gabriele Salvatores



Oscar de melhor filme estrangeiro, esta comédia se passa em 1941, quando a Itália ainda era do Eixo. Um grupo de soldados italianos é desembarcado numa ilha aparentemente deserta do Mar Egeu.

Sua missão: ficar de vigia para o caso de aproximação dos adversários. Mas eles estão longe de ser grandes soldados. Percebendo isso, um pequeno povoado grego, que estava escondido, perde o medo e passa a confraternizar com os militares – que logo descobrem que ficar por ali é muito mais vantajoso que ir à guerra.