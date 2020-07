A hora da telemedicina

Com a telemedicina, não importa mais se o melhor neurologista do Estado está em São Paulo e você vive em Ribeirão Preto, por exemplo. Basta marcar a consulta e enviar seus exames para obter um diagnóstico de ponta. Pelas novas regras, que entraram em vigor com a pandemia de coronavírus (e serão revistas quando ela terminar), o CFM só permite que o médico exerça a telemedicina dentro de sua área de registro, ou seja, o Estado em que está cadastrado.

Seja como for, o fato é que a medicina pela internet abre espaço para uma prática comum em muitos aplicativos: o rating, ou seja, dar notas para a qualidade do serviço. Isso já acontece, inclusive no Brasil, em sites como o Doctoralia e o BoaConsulta, onde é possível encontrar milhares de especialistas disponíveis para consultas online, e ver a nota que cada um deles recebeu de seus pacientes. A telemedicina tende a ampliar essa tendência. Mas até que ponto o paciente, um leigo, é capaz de julgar a competência de um especialista? Para Donizetti Filho, do CFM, a satisfação do paciente está mais relacionada com a comunicação do médico – simpatia e confiança passada – do que sua competência técnica. Ao que tudo indica, porém, esse é um processo sem volta.

E os preços das consultas? Vão diminuir com a telemedicina? Sim, afirma um estudo publicado por pesquisadores da Universidade Thomas Jefferson, na Filadélfia, em 2018. Eles analisaram 650 consultas médicas realizadas no serviço online JeffConnect, que cobra US$ 49 por atendimento (valor médio dos serviços do tipo nos EUA), e compararam esse valor com o que seria cobrado na modalidade tradicional. A economia dos pacientes foi de US$ 19 a US$ 121 por consulta.

Vale lembrar que, ao contrário do Brasil, os EUA não têm um sistema de saúde público e gratuito. Então não é possível transpor automaticamente as conclusões dos americanos e afirmar, com certeza, que a telemedicina irá baratear as coisas por aqui. Donizetti Filho acredita que as consultas com especialistas não cairão de preço.

Do outro lado estão os planos de saúde, que vivem procurando novas formas de cortar custos – e já estão adotando a telemedicina. Em abril, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicou uma norma determinando que os planos devem cobrir consultas pela internet, sem limite de quantidade e incluindo todas as especialidades médicas. Tudo o que o seu plano cobria fora da internet passa a valer, automaticamente, para o atendimento online.

Para Donizetti Filho, o cenário ideal é que todos os médicos se tornem adeptos da telemedicina. A técnica oferece tantos benefícios para os pacientes que é questão de tempo até que isso aconteça. Com o conhecimento adequado, as melhores plataformas e a boa vontade de ambas as partes, a saúde chegará mais perto de ser de todos.