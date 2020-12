Os perigos dos remédios para dormir

As "drogas z"

A primeira dessas substâncias foi o zolpidem, do laboratório Sanofi, introduzido em 1988 na Europa e em 1992 nos EUA com o nome de Ambien (no Brasil, ele se chama Stilnox). Depois vieram suas variações: zaleplon, zopiclona e eszopiclone – todos os nomes contêm a letra “z”, daí essa família ser conhecida como “z-drugs”. Esses remédios também tornam o cérebro mais sensível ao GABA, mas fazem isso de um jeito diferente: só agem sobre uma subunidade dos receptores que é específica para o sono, a alfa-1. Como em tese eles só mexem com o sono, e não interferem nas outras funções do GABA, são chamados de “hipnóticos”.

Essa ação mais seletiva produz menos efeitos colaterais. E a meia-vida desses remédios também é mais curta. Se você toma um Rivotril (benzodiazepínico) às 22h, por exemplo, quase metade da dose ainda estará circulando no seu corpo na noite seguinte. Isso pode gerar sonolência, desatenção e falta de reflexos durante o dia. Já as drogas z somem do corpo em poucas horas. Por tudo isso, rapidamente se tornaram a principal indicação dos médicos para casos de insônia. Mas o tempo mostraria que elas não eram assim tão inocentes.

“Muitas pessoas, sobretudo as que têm insônia relacionada a outros distúrbios, como ansiedade, começaram a usar esses hipnóticos de maneira diária, às vezes abusando e somando doses prescritas pelo médico”, diz Bacelar. “E aí a gente passou a ter uma preocupação de dependência também com os hipnóticos. Se eles não forem usados adequadamente, podem se tornar uma medicação perigosa.”

Os estudos de segurança do zolpidem foram realizados com pacientes que usaram a droga por até um ano. “Não tem ninguém usando zolpidem há 20 anos, como acontece com os benzodiazepínicos. Por isso, ainda não sabemos os efeitos do uso prolongado”, afirma a médica do sono Luciane Mello, que trabalha no Hospital Federal da Lagoa (HFL), no Rio. Mas algumas pistas começam a surgir já em 2003, quando médicos da Universidade de Atenas, na Grécia, publicaram um artigo (3) apresentando oito casos de abuso e dependência de zolpidem em pessoas que o tomaram para insônia. “É possível que, nas altas doses que nossos pacientes utilizaram, o zolpidem abandone sua seletividade para o receptor [alfa-1, relacionado ao sono] e demonstre todas as ações dos benzodiazepínicos clássicos”, afirma o estudo.

Nos Estados Unidos, o zolpidem foi enquadrado na Categoria IV, que reúne medicamentos com potencial viciante – e que, portanto, só podem ser vendidos sob algumas restrições. No Brasil, ele também é controlado (exige receituário do tipo B, a “receita azul”, que a Anvisa fornece aos médicos em quantidade regulada), mas há uma brecha: na formulação de 10 mg, a mais baixa, esse medicamento é tarja vermelha (não preta) e vendido com “receita de controle especial”, branca, que o próprio médico pode imprimir. Isso torna o medicamento bem mais fácil de obter, facilitando seu uso abusivo.

As drogas z, como o zolpidem, são menos aditivas que os benzos. Mas também causam dependência. E, embora tenham meia-vida mais curta, podem estar relacionadas a acidentes de trânsito. Em 2010, cientistas da Universidade Nacional de Taiwan analisaram (4) quase 13 mil pessoas hospitalizadas entre 1998 e 2004 devido a colisões. “O uso de zolpidem no dia anterior pode estar associado a um risco aumentado de acidentes”, concluíram. Em 2014, pesquisadores da Universidade de Nantes (5) analisaram os estudos publicados sobre o remédio na França – e encontraram vários exemplos de gente viciada.

“Os 30 relatos de casos obtidos com a revisão da literatura destacam um potencial significativo de dependência e abuso do zolpidem.” Nos EUA, há relatos de pessoas que tomaram o medicamento, não dormiram e tiveram alucinações (também há quem faça isso de propósito, lutando contra a ação do remédio para ficar acordado e sentir efeitos psicodélicos). Em alguns casos, no entanto, as consequências são ainda mais estranhas.