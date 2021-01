Elvis, Che Guevara, Hitler: o prato favorito de 15 figuras históricas

Do simples arroz, feijão e carne ao inusitado sanduíche de banana com pasta de amendoim... confira o menu.

Texto: Vinícius Giba | Edição de Arte: Ale Kalko

Design: Andy Faria | Ilustrações: Flávio Bá



Alexandre, o Grande

(356 a 323 a.C.)

O líder macedônio recebeu uma educação alimentar rígida: nada de luxo, apenas comida simples. No comando das campanhas, comia o que encontrava pelo caminho, como pães, nozes e carne bovina, de veado e peixe.

Cleópatra

(69 a 30 a.C.)

A rainha egípcia costumava servir nos banquetes pombo recheado com vegetais da estação. De sobremesa, bolos repletos de figos e nozes, cobertos com mel e gergelim.

Napoleão Bonaparte

(1769 a 1821)

Frango refogado no azeite, com tomate, bacon e cogumelos, guarnecidos por lagostins e ovos fritos. O prato foi batizado de Frango à Marengo, homenagem ao local onde foi criado.

Dom João VI

(1767 a 1826)

O rei de Portugal que se mudou para o Brasil realizou a proeza de comer três frangos e cinco mangas em apenas uma refeição. Haja estômago.

(1825 a 1891)

O monarca adorava canja de galinha, prato que comia quase todos os dias. Seu pai, Dom Pedro I, também tinha um gosto simples: arroz, feijão e carne.

Princesa Isabel

(1846 a 1921)

Os doces portugueses eram a tentação da filha de Pedro II. A preferência ficava por conta dos quindins e pães de ló. Sorvetes completavam a gulodice.

Getúlio Vargas

(1882 a 1954)

O presidente tinha um paladar bem regionalista: filé-mignon à gaúcha.

Franklin Roosevelt

(1882 a 1945)

Presidente dos EUA de 1933 a 1945, Roosevelt gostava de cachorro-quente, queijo quente, ovos mexidos e torta de frutas.

Adolf Hitler

(1889 a 1945)

O Führer seguia uma dieta vegetariana. Tinha preferência por aspargos, pimentões e couve-flor, acompanhados de arroz ou macarrão. Por medo de ser envenenado, alimentava-se somente após a comida ser experimentada por uma de suas 15 provadoras.

Anne Frank

(1929 a 1945)

Perseguida pelo nazismo, a menina viveu escondida num sótão por dois anos. Batatas, ervilhas e feijão faziam parte de todas as refeições. Em seu diário, Anne confessou que comemorava a chance de saborear cenouras, salsichas de fígado ou fatias de pão com geleia.

Rainha Elizabeth II

(1926)

A receita da longevidade inclui cereais com frutas secas ou macadâmias e sanduíches de geleia pela manhã. No almoço, linguado grelhado e torta de chocolate.

John Kennedy

(1917 a 1963)

O presidente dos EUA tinha preferência pela culinária francesa. Quando saía para jantar, costumava pedir frango no champanhe. Na Casa Branca, o prato mais comum era o New England Fish Chowder, um caldo à base de leite, batatas, cebola e arinca – peixe da família do bacalhau.

Elvis Presley

(1935 a 1977*?)

A lista é tão longa quanto calórica. Além do tradicional sanduíche de banana com pasta de amendoim, batizado com o seu nome, o Rei do Rock vivia à base de ovos mexidos com muito bacon, hambúrgueres, frango frito, purê de batata, bolo de milho e geleia de uva.

Che Guevara

(1928 a 1967)

Um dos líderes da Revolução Cubana tinha paladar simples: café amargo e pudim de leite.

Richard Nixon

(1913 a 1994)

Pela manhã, suco de laranja, metade de uma toranja, cereais com leite desnatado e café. Para o almoço, a preferência do ex-presidente americano (o único a renunciar ao cargo) era rolo de carne.

