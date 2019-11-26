Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
História

5 grandes roubos da história

O assalto ao Museu Green Vault, na Alemanha, já está sendo considerado o maior assalto da história. Veja outros exemplos de crimes marcantes.

Por Maria Clara Rossini 26 nov 2019, 20h00 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h09
 (MATJAZ SLANIC/Getty Images)
Continua após publicidade
5 grandes roubos da história Priorizar nos meus resultados Google

Na última segunda (25), a Alemanha presenciou o que pode ter sido o maior assalto da história: 1 bilhão de euros (R$4,6 bilhões) em artefatos históricos foram roubados do Museu Green Vault, localizado em Dresden. Os itens de maior valor envolvidos no roubo foram três conjuntos de peças feitas com diamantes.

Ranquear roubos com base em valores não é uma tarefa fácil. Para começar, os crimes acontecem em países e épocas diferentes – ou seja, variação de moedas, inflação e cotação. No entanto, selecionamos alguns dos roubos mais significativos – e chocantes – da história. 

Loja Harry Winston, França

Continua após a publicidade

O maior roubo em uma loja ocorreu na joalheria Harry Winston, em 2008, na cidade de Paris. Quatro homens entraram no estabelecimento localizado perto da Champs-Élysées pouco antes de ele fechar as portas no dia 4 de dezembro. Detalhe: dois dos homens estavam vestidos como mulheres e chamavam os funcionários pelo nome, como se fossem clientes frequentes.

Siga

O quarteto estava armado e realizou o assalto em 20 minutos. Eles renderam os funcionários e fizeram uma limpa nas vitrines e cofres da loja. Ao todo, levaram joias e relógios de luxo avaliados em US$108 milhões (R$340 milhões).

Continua após a publicidade

Banco Central de Fortaleza, Brasil

Continua após a publicidade

A lista não podia deixar de conter o mais famoso caso de assalto brasileiro. Em 2005, uma gangue roubou R$164,7 milhões do Banco Central de Fortaleza – o equivalente a US$70 milhões na época. O roubo aconteceu no final de semana dos dias 6 e 7 de agosto, mas ele só foi descoberto na segunda-feira, quando os funcionários voltaram ao expediente.

Os bandidos demoraram três meses para construir um túnel subterrâneo entre uma casa usada como sede e o Banco Central. Como se não bastasse, todo o valor foi roubado em dinheiro vivo, composto por notas de R$50. A gangue teve que transportar três toneladas de dinheiro ao longo dos 80 metros de túnel. Parece coisa de filme? Não à toa, a história foi parar nos cinemas em 2011.

Continua após a publicidade

Depósito Knightsbridge Safe Deposit, Inglaterra 

O assalto do Banco Central parece coisa de outro mundo, mas o maior valor roubado em dinheiro em espécie ocorreu na Inglaterra em 1987. Dois homens entraram no Centro de Depósitos Knightsbridge, em Londres, pedindo para alugar um cofre. Eles estavam armados e acabaram rendendo o gerente e os seguranças para levar a grana. 

Continua após a publicidade

Eles roubaram US$ 76,9 milhões, o equivalente a US$112,9 milhões em valores atuais. Anos depois, uma análise de digitais revelou que o “cabeça” do crime era o italiano Valerio Viccei, que havia fugido da Itália para a Inglaterra após ter cometido mais de 50 crimes diferentes.

Banco Central do Iraque

Esse é o maior exemplo de que não é preciso muito esforço para assaltar um banco. As vezes, basta entrar e pedir – dependendo de quem você é, claro. Em 2003, o ditador Saddam Hussein assinou um documento exigindo o saque de US$1 bilhão do Banco Central do Iraque. O pedido ocorreu alguns dias antes do bombardeio dos Estados Unidos.

Seu filho Qusay foi pessoalmente entregar o documento e retirar o dinheiro. Por se tratar de um pedido do próprio ditador, os funcionários não puderam recusar. Foram necessários três caminhões lotados para transportar a grana. 

Museu Green Vault, Dresden, Alemanha

O recorde de assalto de maior valor na história é provavelmente o do Museu Green Vault, na Alemanha. A polícia estima que tenham sido roubados um total de 1 bilhão de euros.

O que se sabe do roubo, até agora, é o seguinte: os assaltantes colocaram fogo em uma ponte próxima ao museu, causando uma falha no sistema de energia elétrica da região. Assim, os alarmes de emergência não estavam funcionando quando os bandidos arrombaram uma das janelas do museu.

Os itens roubados incluem joias, uma espada, um grampo de cabelo e um acessório de chapéu – todos incrustados de diamantes. No entanto, as autoridades dizem que esses itens não poderiam ser vendidos no mercado legal pois seriam facilmente identificados. Por enquanto nem os assaltantes nem os artefatos foram encontrados.

Publicidade
TAGS:
assalto
da historia
Dinheiro
História
ladrão
roubo
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).