A marchinha de carnaval que fazia apelo ao transplante de testículos

Toda gente agora pode

Ser bem forte, ser um “taco”

Ser bem ágil como um bode

E ter alma de Macaco.

A velhice na cidade

Canta em coro a nova estrofe,

E já sente a mocidade

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Que lhe trouxe o Voronoff

Os versos acima foram escritos pelo carioca Lamartine Babo e o paulistano João Rossi. O tal “Voronoff” é o sobrenome de um médico russo famoso no início do século 20 por ter popularizado uma cirurgia bastante polêmica: transplantar testículos de macacos em homens saudáveis.

Serge Voronoff prometia vigor, virilidade, força e rejuvenescimento aos homens que se topassem substituir suas glândulas sexuais por aquelas de animais. Não muito diferente do que prometem os tratamentos hormonais com testosterona atualmente (leia mais neste texto).

Apesar da bizarrice e evidências científicas questionáveis, a cirurgia fazia sucesso entre a elite europeia. Homens formavam fila no consultório do médico russo com a esperança de recuperar a mocidade. Serge Voronoff fez tanto dinheiro com o procedimento que chegou a comprar uma propriedade na Itália, que ficou conhecida como Castelo Voronoff. No quintal, o médico criava os macacos necessários para a operação.

Voronoff visitou o Brasil em 1928, para participar das Jornadas Médicas no Rio de Janeiro. A mídia da época noticiou o congresso como um evento de grande relevância científica,

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provavelmente inspirando Babo e Rossi a compor a marchinha. A música intitulada “Seu Voronoff” foi um hit do carnaval de 1929, com o refrão:

“Seu” Voronoff…

“Seu” Voronoff…

Numa grande operação

Faz da tripa o coração

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Na última estrofe, a canção volta a enaltecer a juventude proporcionada pela cirurgia – e brinca com uma possível troca de animal:

Operado foi na “pança”

Um velhote com “chiquê”

Ele vai virar criança

Das cartilhas do A.B.C

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Um sujeito que operou-se

Logo, após, sentiu-se mal.

Voronoff desculpou-se…

… que houve troca de animal

https://www.youtube.com/watch?v=fLk5ikf1Euo

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Organoterapia

Antes de se aventurar a transplantar testículos de animais em humanos, Serge Voronoff trabalhou com Adolphe Brown-Séquard. Esse médico do século 19 havia injetado, em si próprio, líquidos extraídos dos testículos de cachorros e porquinhos-da-índia. Brown-Séquard foi um dos precursores da organoterapia (ou opoterapia), que consiste em usar extratos de animais em humanos. No geral, com a promessa de ser a fonte da juventude.

O experimento não foi bem recebido pela comunidade médica, mas Voronoff se interessou pelo tema. Após conhecer homens eunucos no Egito, ele se convenceu de que era necessário não só injetar extratos, mas transplantar todo o testículo animal para obter o rejuvenescimento em humanos.

Na segunda década do século 20, o médico russo já estava pronto para fazer a operação em pessoas. A primeira cirurgia consistiu em fatiar os testículos de um babuíno e enxertá-los em um homem de 74 anos. Voronoff relatou resultados incríveis, como recuperação do vigor físico e memória. A veracidade desses relatos, no entanto, é bastante questionável. (Voronoff era bom de marketing).

Daí veio o sucesso estrondoso da clínica. O sonho acabou à medida que os pacientes envelheciam – algo que elixir algum pode impedir. Os resultados em pacientes e de relatos do próprio Voronoff provavelmente não passavam de placebo. Não há evidência alguma de que esse tipo de procedimento funcione.

Com a descoberta da testosterona, em 1929, a credibilidade dos experimentos de Voronoff acabou de vez. Pesquisas deixaram claro que o hormônio produzido nos testículos não rejuvenesce ninguém. Ele parou com as cirurgias em 1930, e morreu 20 anos depois. Rico, mas em total descrédito com a comunidade científica.

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