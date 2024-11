Arqueólogos encontram cidade portuguesa perdida do século 18 na Amazônia

Embora às vezes pareça, a arqueologia não é uma ciência limitada geograficamente ao Egito, ao Peru ou ao Mediterrâneo (rs). Várias descobertas fantásticas acontecem todo ano aqui mesmo, no Brasil. Uma das mais recentes é uma cidade portuguesa do século 18 que foi encontrada no meio da Amazônia.

Essa descoberta é um dos primeiros resultados do projeto Amazônia Revelada, que une as tecnologias mais avançadas à disposição dos arqueólogos aos conhecimentos tradicionais dos povos da floresta. O objetivo é entender o passado da Amazônia e ajudar a protegê-la do desmatamento, já que sítios arqueológicos são protegidos pela legislação brasileira.

O projeto é financiado pela National Geographic Society e tem como coordenador o diretor do Museu de Arqueologia da Universidade de São Paulo (USP), Eduardo Neves. O trunfo do projeto é a tecnologia LiDAR (sigla de light detection and ranging, ou “detecção de luz e alcance”), que permite a identificação de sítios arqueológicos cobertos pela floresta usando lasers.

Foi com o LiDAR que a equipe do projeto Amazônia Revelada encontrou uma cidade colonial perdida que data do século 18 onde hoje está o município de Costa Marques, às margens do rio Guaporé, em Rondônia.

Ruas detectadas com laser

É na fronteira entre o Brasil e a Colômbia que fica o município de Costa Marques, a 708 km de distância da capital do estado, Porto Velho. Isolado, né? Essa região era muito importante no século 18 para escoar o ouro que vinha de Cuiabá, no Mato Grosso. O metal era transportado pelos rios Guaporé e Madeira, fugindo das áreas dominadas pelos espanhóis mais ao sul, no rio Paraná.

Essa e outras descobertas do projeto em Rondônia foram divulgadas numa entrevista à Rádio CBN. Já sabíamos que a cidade aparecida em alguns mapas da época, mas só agora, com o auxílio do LiDAR, sua existência foi comprovada.

Muitos desses lugares foram abandonados depois que o ouro perdeu seu protagonismo na economia nacional. Um deles foi a vila encontrada pelos arqueólogos. Com o uso do laser, eles conseguiram enxergar as ruas e a praça central da cidade, hoje cobertas por árvores. Uma equipe do projeto foi até o local e confirmou as análises, identificando o traçado das ruas e redescobrindo esse pedaço de história.

