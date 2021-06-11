Ba Green: o território ganho pela Escócia num sangrento jogo de rugbi medieval

Fãs de Agatha Christie, Harry Potter e afins sabem que a descrição de muitos personagens envolve um paletó de tweed – uma lã grossa que é praticamente sinônimo de inglês quadradão bebendo gin em pub. Soa deveras adequado, então, que o trecho oeste da fronteira entre Escócia e Inglaterra seja traçado pelo pequeno e caudaloso Rio Tweed.

A divisa lanosa tem só uma interrupção: a pradaria que você vê no mapa acima. Esse terreno de área equivalente a quatro campos de futebol, chamado Ba Green, forma um dentinho no mapa da Escócia – como se um belo dia alguém de kilt (a célebre saia masculina xadrez) tivesse cruzado o rio e fincado uma bandeira do lado inglês só por provocação.

Ba Green possui um total de zero habitantes, é economicamente irrelevante e não motiva disputas diplomáticas entre idosos tomadores de chá de qualquer um dos lados da fronteira, o que leva à inevitável pergunta: como assim?

A resposta não poderia ser mais britânica: futebol. Na verdade, “futebol”: estamos falando de um jogo medieval violento que é ancestral comum tanto do futebol quanto do rugbi. Os historiadores se referem a esse misto de luta livre e bate bola como mob football, em que a palavra mob se traduz por algo como “tumulto causado por bando de desordeiros”.

No mob football, dois grupos de tamanho indeterminado podiam usar de quaisquer meios disponíveis – só não valia matar – para fazer uma bola chegar à extremidade oposta de um vilarejo. O jogo começava no centro da aldeia, e se distribuia por todas as ruas. A bola geralmente consistia em uma bexiga de porco inflada.

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Neste trecho da fronteira, em tempo medievais imemoriais, havia um disputa anual de mob football entre os homens de Coldstream, cidadezinha escocesa ao norte do Rio Tweed, e Wark, enclave inglês igualmente minúsculo ao sul.

O problema é que, com o passar dos anos, a população de Coldstream foi se tornando maior, e a vantagem numérica lhes deu a vitória por vários anos consecutivos. Os ingleses capitularam, e cederam Ba Green definitivamente aos escoceses. (Por que não determinar um limite de jogadores por time? Bem, isso aqui é Idade Média, bebê. Regras são tão Idade Moderna.)

O próprio nome Ba Green, de acordo com muitos etimólogos locais, é uma grafia irregular das palavras ball (“bola”) e green (“verde”) – o que seria uma referência clara a algum jogo praticado com bola, ainda que não necessariamente esse rugbi primitivo. Também havia golfe e o shinty, uma espécie de hockey na grama. Há outros 35 lugares próximos à fronteira escocesa chamados Ba Green ou variações: Ballgreen, Balgreen, Ba’green, Ball-grene, Balgreene, Bagreen, Bawgreen, Balgrene, Balgrein, Balgreine, Balgreene, Boggreen e Baa Green.

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Todos eles são trechos de grama relativamente planos com diferentes tamanhos – alguns em locais rurais remotos, outros praças no interior de cidades. O campinho, na Inglaterra medieval, era ponto de encontro das comunidades. Nada como uma pelada para sacramentar o fim do dia. Só não vale matar o coleguinha. Ou roubar o território dele.