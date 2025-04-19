“Bala de ursinho” de 6 mil anos pode ser sido amuleto na Idade da Pedra

As famosas balas de gelatina em formato de urso (ou gummy bears) são mais antigas do que você imagina. Ou quase isso. Em 1887, trabalhadores poloneses encontraram uma escultura de ursinho enquanto cavavam um terreno. O amuleto está cravado em âmbar, que é uma resina de árvore fossilizada. Esse material é famoso por preservar insetos que ficaram presos em seu interior, como é retratado de forma fictícia em Jurassic Park.

O ursinho de âmbar recebeu o nome Słupcio, que significa “pequeno de Słupsk” em polonês. É uma referência à cidade em que foi encontrado, no norte do país. Słupcio se tornou um símbolo local, com cópias encontradas em lojinhas de souvenir da região. O original está no Museu Nacional de Estetino, a 220 quilômetros de distância do local em que foi encontrado.

Słupcio tem 10,2 centímetros de comprimento e 3,4 centímetros de altura. Ele data do período Mesolítico, que vai de 12 mil a 5 mil anos atrás. Nessa época, não havia muitos assentamentos humanos – a maioria dos grupos era composto por caçadores-coletores. No entanto, existem sítios arqueológicos na região da Pomerânia (norte da Polônia e Alemanha) que guardam artefatos como cerâmica, ferramentas, armas e itens feitos de âmbar.

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Embora as pernas do urso não sejam tão visíveis, as orelhas, olhos e bocas do Słupcio estão bem cravadas, lembrando o amuleto do filme

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Irmão Urso. Há um buraco no dorso do animal, onde provavelmente passava um fio para que o dono pudesse carregar a escultura – talvez, amarrando-a ao pescoço.

Pesquisadores acreditam que o urso era usado como amuleto por algum caçador. O urso era possivelmente o animal mais perigoso e forte da região na época, e ter sua imagem por perto poderia dar a sensação de proteção.

Além do Słupcio, há algumas outras miniaturas de urso cravadas em âmbar que datam dessa época. Um

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estudo de 2023 analisou esses amuletos, que geralmente são encontrados de forma isolada e sem contexto arqueológico. A pesquisa conclui que eles provavelmente pertencem ao Paleolítico Superior, período que vai de 50 mil anos a 12 mil anos atrás.

No fim da Segunda Guerra Mundial, Słupcio foi roubado por soldados alemães, junto com diversos outros artefatos poloneses. Ele ficou exposto em um museu da Alemanha até 2009, quando retornou a sua terra natal.

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