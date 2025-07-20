Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
História

Enterrada sob Manchester, estrada romana de 2 mil anos é achada na Inglaterra

Construção integra complexa rede viária com mais de 3 mil quilômetros, implantada após a conquista da Britânia, em 43 d.C. Veja como ela funcionava.

Por Luiza Lopes 20 jul 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h24
Fotografia da estrada romana descoberta no centro da cidade.
 (Civic/Divulgação)
Continua após publicidade
Enterrada sob Manchester, estrada romana de 2 mil anos é achada na Inglaterra Priorizar nos meus resultados Google

Arqueólogos identificaram uma antiga estrada logo abaixo do centro de Manchester, na Inglaterra. Trata-se de uma das descobertas mais significativas da era romana da cidade dos irmãos Gallagher nas últimas décadas.

A via, feita de cascalho compactado e surpreendentemente bem preservada, foi encontrada a cerca de 40 centímetros da superfície, sob a movimentada Liverpool Road, próximo à região de Castlefield. Quem conduziu a escavação foi a

escavação foi a empresa Civic, em parceria com a OBI Property, a serviço da incorporadora Allied London.

Segundo os pesquisadores, a estrada apresenta múltiplas camadas de reparo, indicando seu uso contínuo ao longo de séculos, possivelmente desde o final do século 1 a.C. até o início do século 4 d.C. Além da própria via, foram encontrados diversos artefatos romano-britânicos, como fragmentos de cerâmica doméstica e vidros decorativos, tanto locais quanto importados.

Siga

Para os arqueólogos, o achado fornece evidências de que existiu um

Continua após a publicidade

vicus – assentamento civil romano – nas imediações, cuja presença já era sugerida por escavações realizadas nas décadas de 1970 e 1980. A estrada pode ter funcionado como a principal saída norte do antigo forte romano de Mamucium, estabelecido por volta do ano 78 d.C. e situado nas proximidades.

“Os romanos sabiam o que estavam fazendo quando se tratava de engenharia”, disse o arqueólogo Graham Mottershead, da Civic, à BBC. “Não vejo algo tão significativo em Castlefield há pelo menos 20 anos.” Já Ian Miller, do Serviço Consultivo de Arqueologia da Grande Manchester, descreveu o achado como “certamente a melhor arqueologia romana” vista no centro da cidade em mais de duas décadas.

Continua após a publicidade

A nova escavação se soma a outras realizadas ao sul do local nas últimas décadas, e pode ser a peça que faltava para conectar diferentes áreas do assentamento romano em Manchester. Os pesquisadores acreditam que a descoberta permitirá reinterpretar os achados anteriores e entender melhor o tipo de construções que existiam fora das muralhas do forte.

Depois de analisados, os objetos recuperados devem ser exibidos ao público. Para Ollie Cook, diretor da Civic, o potencial histórico é inestimável. “A análise do material coletado vai ampliar consideravelmente nosso conhecimento sobre a Manchester romana. O patrimônio cultural é fundamental para o desenvolvimento sustentável dos espaços urbanos — e descobertas raras como essa contam histórias que atravessam gerações”, destacou em

Continua após a publicidade

comunicado.

Sistema viário romano

A estrada recentemente descoberta em Manchester integra uma herança viária milenar que moldou o território britânico a partir da chegada dos romanos, em 43 d.C. Durante quase quatro séculos de domínio imperial, 3,2 mil quilômetros de estradas pavimentadas foram construídos na província da Britânia, formando uma malha estratégica que conectava fortes, centros administrativos e portos. 

Continua após a publicidade

Como observa Ivan Margary no livro Roman Roads in Britain, essas rotas foram traçadas e construídas majoritariamente por engenheiros do exército, com o objetivo inicial de garantir deslocamento rápido de tropas e suprimentos militares. Com o tempo, passaram também a sustentar o comércio e o transporte de mercadorias em larga escala.

As vias principais, como Watling Street, Fosse Way e Ermine Street, eram compostas por fundações robustas de pedra e cascalho, com plataformas elevadas (chamadas

Continua após a publicidade

agger em latim) e margens drenadas, permitindo circulação em qualquer estação do ano. Mesmo após a retirada dos romanos, em 410, muitos trechos continuaram sendo usados como rotas centrais durante a Idade Média. Só deixaram de ser a principal rede rodoviária do país no século 18, com o surgimento das estradas turnpike – vias públicas mantidas por pedágios e administradas por trustes privados.

No caso específico de Manchester, a via agora revelada provavelmente servia como rota de saída em direção ao norte da província. Ela se encaixa em uma fase inicial da expansão romana para o interior da Britânia, quando estradas foram abertas para conectar bases legionárias em cidades como York (Eboracum), Chester (Deva Victrix) e Lincoln (Lindum). 

A preservação excepcional dessa estrada reforça a sofisticação da engenharia romana e oferece uma oportunidade de estudar, em plena área urbana, como a rede viária se articulava com os assentamentos civis (vici) que se formavam ao redor das guarnições militares.

Publicidade
TAGS:
estrada
História
Império Romano
Inglaterra
Roma
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).