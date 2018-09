Filosofia feliz

Monique dos Anjos

Embora tenha sido escrito há mais de 70 anos, A Conquista da Felicidade (Ediouro) descreve com perfeição o homem moderno e os fatores que podem trazer felicidade ou espantá-la de vez. A obra é do filósofo Bertand Russel, agraciado, em 1950, com o Nobel de Literatura. Usando um pouco de filosofia e muito de sua sensibilidade, Russel ensina como ser feliz e divide com o leitor algumas de suas experiências pessoas. Entre elas o complexo de inferioridade, os pensamentos suicidas e como, finalmente, alcançou a felicidade.