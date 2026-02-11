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História

Fóssil de dinossauro com corpo cheio de espinhos surpreende cientistas

Encontrado na China, o "dragão espinhoso" de 125 milhões de anos contém a pele mais bem preservada de um dino herbívoro, com detalhes em nível celular.

Por Luiza Lopes 11 fev 2026, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h34
Reconstrução artística do espinho Haolong dongi.
 (Institute of Natural Sciences/Fabio Manucci/Divulgação)
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Um surpreendente fóssil encontrado no nordeste da China revela a imagem mais detalhada já obtida da pele de um dinossauro herbívoro. O animal viveu há cerca de 125 milhões de anos e faz parte do grupo dos iguanodontianos.

Esse tipo de dino é conhecido pelos cientistas há quase dois séculos. Ainda assim, o novo fóssil trouxe uma surpresa: seu corpo era coberto por espinhos, algo nunca antes observado no grupo. A nova espécie, descrita no periódico Nature Ecology & Evolution, foi batizada de Haolong dongi. O nome significa “dragão espinhoso” em chinês, e não por acaso.

O exemplar preserva grandes áreas de pele, incluindo escamas e espinhos de diferentes tamanhos espalhados pelo corpo. O estado de conservação é tão alto e raro que os pesquisadores conseguiram observar até a estrutura das células dos tecidos.

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O esqueleto pertence a um indivíduo jovem, com pouco menos de dois metros e meio de comprimento. Ele foi encontrado quase inteiro, com os ossos ainda conectados entre si, em rochas da Formação Yixian. 

A região é famosa por fósseis excepcionalmente bem preservados porque antigos lagos e frequentes erupções vulcânicas soterravam os animais rapidamente, protegendo seus corpos da decomposição. 

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Fotografia do esqueleto bem preservado de Haolong dongi, apelidado de
Fotografia do esqueleto bem preservado de Haolong dongi. (Institute of Natural Sciences/Thierry Hubin/Divulgação)

Ao longo da cauda, o dinossauro tinha grandes escamas sobrepostas, semelhantes a placas, formando uma espécie de armadura. Já no pescoço, no tórax e em outras partes do corpo, a pele era formada por pequenas escamas arredondadas e espinhos rígidos. Alguns eram minúsculos, com poucos milímetros. Outros chegavam a mais de quatro centímetros.

Esses espinhos não eram feitos de osso (como no caso de outros dinos espinhosos, como os anquilossauros), mas de estruturas de queratina, o mesmo material das unhas e cabelos humanos. Exames microscópicos mostraram que eles tinham uma parte externa dura e um interior mais poroso. Em alguns casos, as células da pele estavam preservadas com tanto detalhe que ainda era possível identificar seus núcleos, algo extremamente raro em fósseis de dinossauros.

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“Encontrar pele preservada em nível celular em um dinossauro é algo extraordinário”, disse Pascal Godefroit, um dos autores do estudo e paleontólogo do Instituto de Ciências Naturais da Bélgica, em comunicado. “Isso nos permite estudar a biologia desses animais em um nível que nunca imaginamos ser possível.”

Os cientistas acreditam que a principal função dos espinhos era a defesa. Na época em que o Haolong viveu, a região era habitada por vários predadores carnívoros de pequeno e médio porte. Um corpo coberto de espinhos tornaria o dinossauro mais difícil de atacar ou de engolir, aumentando suas chances de sobrevivência.

Eles também podem ter ajudado no controle da temperatura corporal ou servido como sensores, ajudando o animal a perceber o ambiente ao redor. Como o clima da região era relativamente frio para os padrões do período, qualquer estrutura que ajudasse a lidar com a temperatura poderia representar uma vantagem.

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Apesar disso, os próprios pesquisadores ressaltam que ainda há muitas perguntas em aberto. Não se sabe, por exemplo, se esses espinhos eram exclusivos do Haolong dongi ou se outros parentes próximos também tinham esse tipo de pele. Fósseis de dinossauros posteriores do mesmo grupo, como os hadrossauros, não mostram nada parecido.

Do ponto de vista evolutivo, o novo dinossauro ocupa uma posição importante. Ele está próximo da base da linhagem que mais tarde daria origem aos famosos dinossauros de “bico de pato”, comuns no final do período Cretáceo. Isso ajuda a entender como a aparência desses herbívoros mudou ao longo do tempo.

Para Huang Jiandong, primeiro autor do estudo, a descoberta mostra que mesmo grupos muito estudados ainda podem surpreender. “A complexidade da pele dos dinossauros é muito maior do que imaginávamos”, afirmou em nota.

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