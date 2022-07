Pesquisadores descobriram os restos fossilizados de peixes, ictiossauros, lulas, insetos e outros animais do período Jurássico em uma fazenda na Inglaterra. Foram achados mais de 180 exemplares datados de 183 milhões de anos atrás.

Um dos fósseis chamou atenção particular dos cientistas: a cabeça de um peixe preservada de forma tridimensional, parecida com a de um peixe empalhado. Fósseis, geralmente, são achados “achatados”, mas esse parecia estar saindo da rocha. O peixe era do extinto gênero Pachycormus, e foi encontrado muito bem preservado, ainda com tecidos moles, escamas e um olho – os pesquisadores a descreveram como uma descoberta única.

Os cientistas ficaram tão admirados que entraram em contato com uma empresa que cria modelos 3D digitais de fósseis, a fim de criar uma imagem interativa do peixe e estudá-lo melhor e mais de perto.

A região do Reino Unido em que a fazenda se encontra foi, em algum momento, submersa por um mar tropical raso – os sedimentos trazidos provavelmente ajudaram na preservação dos fósseis. Quando os peixes morreram, eles afundaram e, como acontece com outros fósseis, os minerais do fundo do mar substituíram continuamente a estrutura original dos ossos e dentes. Segundo o time de escavação, parece ter tido pouca ou nenhuma degradação. Isso significa que, assim que os peixes atingiram o fundo, foram rapidamente cobertos pelos sedimentos.

Durante a escavação, a equipe de oito pessoas usou uma escavadeira para cavar 80 metros nas margens da fazenda, principalmente atrás do estábulo. Eles encontraram vários espécimes da idade toarciana (fase do Jurássico entre 183 milhões e 174 milhões de anos atrás), dentre eles: belemnites (extintos cefalópodes parecidos com lulas), amonites (extintos cefalópodes sem casca), bivalves e caracóis, além de peixes e outros animais marinhos.

O grupo destacou a importância de comparar os achados com outros sítios fósseis referentes à era. Eles planejam continuar estudando os espécimes e estão trabalhando para publicar os resultados. Enquanto isso, uma seleção dos fósseis será exposta no Museum in The Park, na cidade de Stroud.

