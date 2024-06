Monumento de 4 mil anos é encontrado durante obra na Grécia

Uma estrutura arquitetônica grandiosa surge na ilha de Creta, na Grécia. Não é o Novo Aeroporto Internacional de Heraclião, que está prometido para ser erguido ali até 2027. O que apareceu no local foi um monumento circular que lembra um labirinto de pedra, ocupando quase dois mil metros quadrados da região.

Localizada no ponto mais alto da região, a área havia sido escolhida para acomodar um radar para o novo aeroporto. Durante as obras, no entanto, os trabalhadores perceberam vestígios de uma construção antiga. Posteriormente, escavações arqueológicas revelaram uma estrutura inédita na região de Creta.

Hoje a estrutura não passa de 1,7 metro, mas os pesquisadores estimam que, no passado, a construção provavelmente tinha um telhado em formato de cone ou de cúpula. As paredes de pedra formam oito anéis concêntricos (ou seja, um anel dentro do outro) de diâmetros que variam entre 48 e 15 metros. No espaço entre um anel e outro, formam-se corredores que se ligam por passagens estreitas. Também há uma divisão desses círculos em quatro quadrantes, que criam espaços menores e alguns becos sem saída dentro da estrutura.

Pesquisadores estimam que o monumento foi construído no período entre 1875 e 1750 a.C. – ou seja, há pouco menos de 4 mil anos. Pela presença de alguns tipos de cerâmica, os arqueólogos afirmam que o local foi usado por pelo menos três séculos.

Ainda se sabe pouco sobre o que há dentro das construções e qual era sua função. O Ministério da Cultura da Grécia diz em nota que “a quantidade e os tipos de achados, bem como a presença de ossos de animais, não indicam – até hoje – um uso residencial permanente, mas provavelmente um uso periódico na forma de rituais, possivelmente envolvendo o consumo de alimentos, vinho e talvez oferendas.”

Além disso, o governo destacou que a complexidade arquitetônica inédita para a região indica que foi necessário um trabalho considerável, experiência especializada e uma administração central forte para construir o monumento. “O fato de a estrutura ser monumental e proeminente provavelmente indica a importância do local e a amplitude da população a quem ela serviria.”, diz o governo em nota.

Em seu pronunciamento, a Ministra da Cultura Lina Mendoni afirmou que a escavação da descoberta deve continuar, permitindo a interpretação e preservação da estrutura. Em paralelo, o trabalho de construção do aeroporto também deve prosseguir. Agora, as autoridades estão em busca de outro local para construir o radar. “O projeto do novo aeroporto pode seguir em frente e as antiguidades podem ser protegidas, como deve ser”, diz Mendoni.

