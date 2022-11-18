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História

Na Copa de 1950, o Brasil venceu de 7×1 contra a Suécia

Difícil esquecer o 7x1 contra a Alemanha em 2014. Mas pouca gente sabe que o Brasil já viveu esse golaço histórico mais de uma vez – só que do outro lado do placar. Assista ao vídeo.

Por Maria Clara Rossini 18 nov 2022, 17h30 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h47
Fotografia em preto e branco de um jogo do Brasil na copa de 1950.
 (Popperfoto/Getty Images)
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Na Copa de 1950, o Brasil venceu de 7×1 contra a Suécia Priorizar nos meus resultados Google

Todo mundo lembra onde estava quando assistiu ao 7×1. No bar com os amigos, em casa com a família – ou no trabalho vendo o jogo de canto de olho. Foi um trauma histórico justamente porque (além de vergonhoso) era extremamente improvável: até então, esse placar só havia ocorrido duas vezes na história da Copa do Mundo. O primeiro foi da Itália (7) contra os EUA (1), em 1934. Já o segundo aconteceu em 1950, no jogo do Brasil contra a Suécia. Só que, dessa vez, quem venceu de lavada fomos nós.

No dia 9 de julho de 1950, o Brasil disputou a partida da rodada final contra o país nórdico. Assim como em 2014, a Copa estava sendo sediada aqui. Mas havia um detalhe crucial, que diferencia aquela edição de todas as outras: não haveria final naquele ano.

A Copa de 1950 foi a primeira desde 1938. As edições de 1942 e 1946 foram canceladas graças à Segunda Guerra Mundial. Foi por isso que o Brasil foi escolhido como sede, inclusive: a Europa ainda estava em ruínas no pós-guerra. O país construiu o Estádio Independência, em Belo Horizonte, e o Maracanã, no Rio de Janeiro, especialmente para a Copa. Na tentativa de realizar mais partidas e lucrar com o evento, a final foi quadrangular, “dividida” em seis jogos.

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Não houve quartas nem oitavas de final. As quatro melhores equipes da fase de grupos disputaram entre si por pontos corridos. Os times eram Espanha, Uruguai, Suécia e Brasil. O Brasil goleou a Espanha por 6×1 e a Suécia no 7×1. Segue um resumo desse último jogo.

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A bola começou a rolar às 15h no gramado do Maracanã. O primeiro e segundo gols foram marcados por Ademir de Menezes, aos 17 e 36 minutos. O terceiro veio logo depois, aos 39 minutos, chutado por Chico. No segundo tempo, Ademir marcou mais duas vezes seguidas, aos 52 e 58 minutos de jogo. 

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Depois de cinco gols do Brasil, veio o único da Suécia: um pênalti chutado por Sune Andersson aos 67 minutos. E a seleção brasileira finalizou o jogo com um gol de Maneca aos 85 minutos, e outro de Chico, aos 88 minutos.

Quer sentir o gostinho de vitória? Confira abaixo o vídeo com os gols da partida:

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Quatro dias após a partida, o Brasil ainda venceu a Espanha em uma goleada de 6×1. Parecia certo que venceríamos a Copa – mas não foi dessa vez. No dia 16 de julho, o Uruguai confirmou a vitória após vencer o Brasil por 2×1 (jogo que, na prática, foi a final “pra valer”). Tivemos que esperar mais duas edições para ver o Brasil campeão pela primeira vez, em 1958.

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