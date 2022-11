Todo mundo lembra onde estava quando assistiu ao 7×1. No bar com os amigos, em casa com a família – ou no trabalho vendo o jogo de canto de olho. Foi um trauma histórico justamente porque (além de vergonhoso) era extremamente improvável: até então, esse placar só havia ocorrido duas vezes na história da Copa do Mundo. O primeiro foi da Itália (7) contra os EUA (1), em 1934. Já o segundo aconteceu em 1950, no jogo do Brasil contra a Suécia. Só que, dessa vez, quem venceu de lavada fomos nós.

No dia 9 de julho de 1950, o Brasil disputou a partida da rodada final contra o país nórdico. Assim como em 2014, a Copa estava sendo sediada aqui. Mas havia um detalhe crucial, que diferencia aquela edição de todas as outras: não haveria final naquele ano.

A Copa de 1950 foi a primeira desde 1938. As edições de 1942 e 1946 foram canceladas graças à Segunda Guerra Mundial. Foi por isso que o Brasil foi escolhido como sede, inclusive: a Europa ainda estava em ruínas no pós-guerra. O país construiu o Estádio Independência, em Belo Horizonte, e o Maracanã, no Rio de Janeiro, especialmente para a Copa. Na tentativa de realizar mais partidas e lucrar com o evento, a final foi quadrangular, “dividida” em seis jogos.

Não houve quartas nem oitavas de final. As quatro melhores equipes da fase de grupos disputaram entre si por pontos corridos. Os times eram Espanha, Uruguai, Suécia e Brasil. O Brasil goleou a Espanha por 6×1 e a Suécia no 7×1. Segue um resumo desse último jogo.

A bola começou a rolar às 15h no gramado do Maracanã. O primeiro e segundo gols foram marcados por Ademir de Menezes, aos 17 e 36 minutos. O terceiro veio logo depois, aos 39 minutos, chutado por Chico. No segundo tempo, Ademir marcou mais duas vezes seguidas, aos 52 e 58 minutos de jogo.

Depois de cinco gols do Brasil, veio o único da Suécia: um pênalti chutado por Sune Andersson aos 67 minutos. E a seleção brasileira finalizou o jogo com um gol de Maneca aos 85 minutos, e outro de Chico, aos 88 minutos.

Quatro dias após a partida, o Brasil ainda venceu a Espanha em uma goleada de 6×1. Parecia certo que venceríamos a Copa – mas não foi dessa vez. No dia 16 de julho, o Uruguai confirmou a vitória após vencer o Brasil por 2×1 (jogo que, na prática, foi a final “pra valer”). Tivemos que esperar mais duas edições para ver o Brasil campeão pela primeira vez, em 1958.

