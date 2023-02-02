Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
História

Neandertais caçavam elefantes quase três vezes maiores que os atuais

Estudo revela que esses indivíduos se organizavam em grupos maiores, tinham estratégias de caça e sabiam se adaptar às circunstâncias (de comida, no caso).

Por Alexandre Carvalho 2 fev 2023, 16h35 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h51
Ilustração do Palaeoloxodon antiquus.
 (Domínio público/Wikimedia Commons)
Continua após publicidade
Neandertais caçavam elefantes quase três vezes maiores que os atuais Priorizar nos meus resultados Google

Há cerca de 125 mil anos, neandertais se organizavam em grupos sociais muito maiores do que se acreditava. O motivo era a sobrevivência. Eles se reuniam para caçar elefantes de cerca de quatro metros de altura, quase três vezes o tamanho dos atuais elefantes asiáticos. Cada bichão desses rendia por volta de 4 toneladas de carne. O suficiente para alimentar 350 indivíduos por uma semana. 

Sabemos agora desse passado misterioso graças a um estudo atual que se debruçou sobre uma descoberta da década de 1980, quando mineradores de carvão do centro-leste alemão acharam ossos de mais de 70 elefantes machos de presas retas (Palaeoloxodon antiquus), em sua maioria adultos, uma espécie extinta. Encontraram também muitas ferramentas de pedra. 

Só agora, pesquisadores alemães analisaram 3.400 ossos desses animais para chegar à conclusão de que foram mortos e fatiados por neandertais: a primeira evidência de caça em larga escala feita por esses indivíduos. 

O estudo diz mais do que isso. Até recentemente, pensava-se que os neandertais viviam em grupos pequenos e altamente móveis, de cerca de 20 indivíduos no máximo. Mas a abundância de elefantes sugere que os grupos “consumidores” eram muito maiores – grandes o suficiente para abater, processar um elefante inteiro e consumi-lo sem deixar restos. 

Siga
Continua após a publicidade

Além dessa organização em grupos maiores, a descoberta revela que também eram mais sofisticados do que se supunha. Tinham estratégias para a caça, por exemplo: escolhiam machos adultos porque estes, mais aventureiros, costumavam vagar sozinhos, diferentemente das fêmeas, que contavam com a proteção dos grupos para proteger seus filhotes. Uma seleção típica feita por caçadores experientes. 

A grande quantidade de alimento extraída de cada elefante também revela que os neandertais podiam se estabelecer por mais tempo num único local. Ou seja: eram capazes de se adaptar conforme as condições do lugar.

Continua após a publicidade

Se havia toneladas de carne para abastecer o grupo por semanas, por que ir embora tão cedo?

Publicidade
TAGS:
caça
elefante
Neandertal
ossos
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).