Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
História

Página perdida de manuscrito milenar de Arquimedes é redescoberta na França

Folha foi encontrada por acaso e contém trechos de uma das obras fundamentais do cientista e matemático grego.

Por Luiza Lopes 19 mar 2026, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h35
Fotografia das páginas perdida do lendário palimpsesto de Arquimedes encontrada na França.
 (IRHT-CNRS/Divulgação)
Continua após publicidade
Página perdida de manuscrito milenar de Arquimedes é redescoberta na França Priorizar nos meus resultados Google

Uma página que se acreditava perdida de um dos manuscritos mais importantes da Antiguidade reapareceu de forma inesperada em um museu no interior da França. O achado reacende o interesse por um documento que, há mais de mil anos, preserva parte do legado de Arquimedes, um dos maiores matemáticos da história.

A folha foi identificada no Museu de Belas Artes de Blois pelo historiador Victor Gysembergh, pesquisador do Centro Nacional Francês de Pesquisa Científica (CNRS)Segundo a análise, trata-se da página 123 do chamado “Palimpsesto de Arquimedes” e contém trechos do tratado Sobre a Esfera e o Cilindro, uma das obras fundamentais do cientista grego.

Arquimedes viveu no século 3 a.C., na cidade de Siracusa, e fez contribuições importantes para a matemática, a física e a engenharia. Ele descobriu formas de calcular áreas e volumes de figuras como a esfera e o cilindro, criou ideias que ajudaram a dar origem ao cálculo e projetou máquinas para levantar água e até para uso em guerras.

Siga

Entre suas descobertas mais conhecidas está o princípio da flutuação dos corpos – associado à famosa exclamação “Eureka!” – que explica por que alguns objetos boiam e outros afundam, conforme a relação entre seu peso e a força da água.

Seus textos originais, no entanto, não chegaram diretamente a nós. Eles sobreviveram graças a cópias feitas séculos depois.

O Palimpsesto de Arquimedes é uma dessas cópias. Trata-se de um manuscrito produzido no século 10, provavelmente em Constantinopla, reunindo tratados do matemático e textos de outros autores.

Continua após a publicidade

Séculos mais tarde, no entanto, o documento sofreu uma transformação radical. Monges reutilizaram o pergaminho – feito de pele de animal e, portanto, caro –, apagando os textos originais e escrevendo por cima um livro de orações.

Esse tipo de reaproveitamento era comum na Idade Média e dá origem ao termo “palimpsesto”: um manuscrito cujo conteúdo original foi raspado e substituído. No caso do documento de Arquimedes, a operação acabou preservando, de forma indireta, textos que poderiam ter se perdido completamente.

Como o manuscrito chegou ao museu?

O manuscrito teve uma trajetória turbulenta ao longo dos séculos. Passou por Jerusalém e Constantinopla, foi redescoberto no início do século 20 pelo historiador dinamarquês Johan Ludvig Heiberg, que fotografou todas as páginas em 1906, e depois desapareceu novamente durante a Primeira Guerra Mundial. 

Décadas mais tarde, reapareceu em uma coleção privada francesa e acabou leiloado em 1998 por cerca de US$ 2 milhões. Hoje, está sob custódia do Walters Art Museum, em Baltimore, nos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Durante muito tempo, o acesso ao conteúdo do palimpsesto dependia das fotos feitas por Heiberg. Isso mudou nos anos 2000, quando pesquisadores passaram a usar imagens multiespectrais – uma técnica que fotografa o manuscrito sob diferentes comprimentos de onda de luz, revelando textos invisíveis a olho nu.

O método permitiu recuperar partes importantes dos escritos de Arquimedes e até fragmentos desconhecidos de obras antigas.

Mesmo assim, nem tudo foi reencontrado. Ao longo da história recente do manuscrito, três páginas documentadas nas fotos de 1906 desapareceram e eram consideradas perdidas. A folha agora identificada em Blois é uma delas.

O país que contrariou a Igreja e comeu carne de cavalo na Idade Média

Continua após a publicidade

A descoberta começou de forma casual. Em conversa com colegas, Gysembergh comentou que reis franceses costumavam guardar partes de suas bibliotecas na cidade de Blois. “Ei, vamos ver se há algum palimpsesto em Blois”, contou ele à AFP. A busca levou a um catálogo digital do museu local e, em seguida, à identificação da página.

A confirmação veio da comparação com as imagens de 1906. A caligrafia, os diagramas geométricos e até pequenos erros coincidiam perfeitamente. “Foi muito inesperado encontrar um manuscrito grego. E ainda mais inesperado encontrar um tratado científico do século 10”, disse o pesquisador.

A página tem características típicas do palimpsesto. Em um dos lados, orações escritas posteriormente cobrem parcialmente diagramas e trechos do texto original de Arquimedes, ainda parcialmente legíveis. 

No outro, há uma ilustração colorida do profeta Daniel entre dois leões, provavelmente adicionada no século 20 para valorizar o manuscrito no mercado. Essa camada mais recente impede, por enquanto, a leitura do conteúdo que está por baixo.

Continua após a publicidade

Para tentar revelar esse texto oculto, os pesquisadores planejam usar técnicas mais avançadas do que as disponíveis duas décadas atrás. A ideia é tirar imagens da página com diferentes tipos de luz e, depois, usar raios X para detectar restos de tinta que já não podem ser vistos a olho nu.

A expectativa é que esses métodos permitam recuperar partes ainda desconhecidas da obra de Arquimedes. 

Também há a esperança de localizar as outras duas páginas desaparecidas. “Até essa descoberta, não tínhamos motivos para ter esperança de que algum dia as encontraríamos”, disse Gysembergh. “Agora, se instituições ou colecionadores particulares possuírem esse tipo de manuscrito, devem considerar se ele poderia ser uma das outras páginas perdidas.”

Publicidade
TAGS:
Antiguidade
folha
França
Idade Média
matemático
museu
página
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).