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História

Pesquisadores encontram retrato escondido em obra-prima de Ticiano

Através de imagens de raio-x, pesquisadores reproduziram a imagem tampada. A exposição está aberta em Chipre.

Por Manuela Mourão 10 fev 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h17
Fotografia de um exame técnico do Ecce Homo de Ticiano é retratado em andamento.
 (Andreas Pittas Art Characterization Laboratories/STARC, The Cyprus Institute/Reprodução)
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Na pintura Ecce Homo (“Eis o Homem”, em português), de 1570, o artista renascentista Ticiano retrata uma cena brutal. Jesus é apresentado à multidão que decidirá seu destino, com Pôncio Pilatos, o juiz de seu julgamento pré-crucificação, ao seu lado.

A obra já era suficientemente renomada para ser reconhecida mundialmente, mas ela acaba de ficar bem mais interessante: pesquisadores descobriram que a imagem esconde um retrato oculto sob suas camadas de tinta.

Pintura Ecce Homo de Tiziano Vecellio:
(Centro Municipal de Artes de Limassol - Apothikes Papadaki/Reprodução)
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O Laboratório de Caracterização Artística Andreas Pittass (APAC), no Instituto de Chipre, foi originalmente encarregado de analisar o estado de preservação da pintura. Contudo, ao examinar a obra sob o microscópio, a equipe notou algo incomum: as rachaduras na superfície da pintura revelavam pigmentos coloridos.

A imagem escondida retrata um homem de bigode fino, sério e com uma pena na mão. Ao seu lado, há uma pilha de livros. A descoberta foi revelada por um comunicado da APAC.

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O professor Nikolas Bakirtzis, que lidera a equipe de pesquisa no Instituto de Chipre, disse à CNN que a presença desses objetos indica que “é claramente [um] retrato de um banqueiro, um advogado, um profissional em seu ambiente de trabalho.” 

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Visualização aprimorada de um retrato subjacente de Ticiano que ele pintou para se tornar Ecce Homo usando dados científicos.
(Andreas Pittas Art Characterization Laboratories via Instagram/Reprodução)

Com base em imagens de raio-x e algumas outras técnicas não invasivas, o grupo de especialistas tentou recriar a pintura escondida. “Foi como desvendar um quebra-cabeça”, disse Bakirtzis para o site Artnet.

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Um pintor como Ticiano, que vinha de uma boa família, provavelmente tinha milhares de telas à sua disposição e certamente não precisava reutilizá-las. Então, por que esconder um de seus desenhos?

O professor acredita que esse é mais um modo que o artista encontrou para expressar sua flexibilidade. Ticiano teria virado o quadro ao contrário, pintando a nova obra diretamente sobre o retrato. Para Bakirtzis, isso comprova que o pintor tinha ‘uma mão artística experiente e confiante’, disse ao jornal americano. 

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A equipe descobriu que parte das características faciais do desenho escondido, como o maxilar do homem, segue a execução da pintura das cordas que amarram as mãos de Cristo. “Há alguns outros detalhes no espaço de fundo e na sala representados no retrato que também facilitam o desenho da composição do Ecce Homo“, conta Bakirtzis ao Artnet

“Ele [Ticiano] era líder, o chefe do estúdio… e é por isso que esta versão do ‘Ecce Homo’ é aquela que preserva a arte de Ticiano”, disse o professor.

Nascido Tiziano Vecellio em 1488, Ticiano produziu centenas de pinturas. No Brasil, há uma obra do pintor no MASP. Já para quem se interessou pelo quebra-cabeça, a viagem é um pouco mais longa: a exposição da pintura, assim como uma reprodução do retrato oculto, estreou em Limassol, Chipre, no final de janeiro e permanece aberta até 10 de março.

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