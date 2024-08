“Tesouro” de moedas romanas é encontrado na Polônia

Detectores de metal amadores encontraram um esconderijo subterrâneo de moedas romanas na Polônia. O “Grupo de Exploradores”, como eles se denominam, sai para procurar artefatos de metal e tesouros antigos regularmente.

Em campos no interior da pequena cidade de Księżopol, os exploradores liderados por Janusz Szabat e Piotr Magoch encontraram vários itens de grande importância arqueológica. Os mais raros entre eles foram seis moedas romanas do segundo século d.C.

As moedas eram denários, as mais comuns da Roma Antiga. Um denário equivalia ao salário diário de um trabalhador. Três delas tinham o rosto do imperador Antônio Pio, e foram cunhadas entre os anos 138 e 161. Uma delas, do ano 141, tinha a cara da esposa do imperador, Faustina, a Jovem.

Outra moeda com o rosto de Antônio Pio foi encontrada, feita entre 146 e 152, mas parte dela foi cortada intencionalmente, provavelmente durante uma troca. A sexta moeda era um denário com o rosto do imperador Marco Aurélio, cunhada no ano 174.

Dinheiro falsificado

No meio das moedas, também foram encontrados alguns denários falsificados pelos visigodos, povo germânico da atual Romênia que contribuiu para a queda de Roma. Um deles não teve a gravura identificada, mas o outro também tinha o rosto de Antônio Pio.

A última moeda do bando era um denário curioso, com o dobro do tamanho das moedas normais. Ele foi cunhado entre 249 e 251 e conta com o rosto da imperatriz-consorte Herênia Etruscila, que era a esposa do imperador Décio. Um quarto da moeda foi cortado, provavelmente por causa de uma transação.

Continua após a publicidade

Além de moedas, os exploradores também encontraram pequenas ferramentas, sem idade certa, e dezenas de peças de cerâmica, com peças da época de Roma e do início da Idade Média.

Tantos artefatos numa mesma área pequena levantaram a suspeita de que haja um possível sítio arqueológico valioso ali na região. Mais escavações serão feitas para examinar a área. Todas as informações sobre as novas descobertas arqueológicas foram compartilhadas nas redes sociais da agência conservadora de monumentos de Tomaszów Lubelski.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram