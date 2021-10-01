Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
História

Theodore Roosevelt, ex-presidente americano, mapeou um dos últimos rios brasileiros em 1914

Cansado da política, Roosevelt decidiu que queria explorar a Amazônia – e quase morreu durante a expedição. Conheça essa história, retratada em uma nova minissérie da HBO Max.

Por Maria Clara Rossini 1 out 2021, 13h12 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h38
Foto de de Theodore Roosevelt em canoa durante expedição em Rondônia.
 (George Rinhart/Getty Images)
Continua após publicidade
Theodore Roosevelt, ex-presidente americano, mapeou um dos últimos rios brasileiros em 1914 Priorizar nos meus resultados Google

Muita gente escolhe mudar de carreira depois dos 50. Theodore Roosevelt já havia sido governador de Nova York e presidente dos Estados Unidos duas vezes quando chegou ao quinquagésimo primeiro aniversário. Ele até tentou se eleger novamente, mas perdeu nas urnas. Aos 55 anos, ele já estava cansado da política.

A tentativa de sair do marasmo trouxe Roosevelt para o Brasil, resultou em contribuições importantes para a ciência e quase custou a vida do ex-presidente. Essa história inspirou a nova minissérie da HBO, chamada O Hóspede Americano. A produção é dirigida por Bruno Barreto e protagonizada por Aidan Quinn, no papel de Theodore Roosevelt, e Chico Diaz, como o explorador Cândido Rondon. Abaixo, conheça os detalhes da aventura.

Theodore Roosevelt apontando local no mapa do Brasil durante expedição em Rondônia.
(Universal History Archive/Getty Images)

A Expedição Científica Rondon-Roosevelt

Continua após a publicidade

A oportunidade de mudar de vida surgiu quando Roosevelt foi convidado a dar uma palestra na Argentina. Ele aproveitou a viagem para conhecer a Amazônia, afirmando que seria “sua última chance de ser um garoto”. Em 1913, o ex-presidente propôs uma expedição científica à floresta para coletar exemplares da flora e fauna nacionais, e levou consigo naturalistas do Museu Americano de História Natural. Quem os guiaria seria o Marechal Cândido Rondon, um explorador brasileiro de origem indígena.

Siga

Só que Rondon não queria ser guia turístico de gringo, e disse que aceitaria a proposta apenas se a expedição tivesse maior caráter científico. Roosevelt, então, topou fazer uma expedição para desbravar o Rio da Dúvida – que tinha esse nome justamente porque ninguém sabia onde ele iria desaguar. Era um dos últimos rios não cartografados do Brasil.

Continua após a publicidade

O rio havia sido descoberto pela primeira vez em 1909, durante uma expedição que Rondon fez para a construção de uma linha telegráfica. Ele suspeitava que o Rio da Dúvida seria afluente do Rio Amazonas. A viagem com Roosevelt (com o perdão do trocadilho) era a oportunidade de tirar a dúvida de vez.

A expedição começou com 15 pessoas e durou cinco meses (dois deles foram gastos só para chegar ao rio). Para o ex-presidente, onças-pintadas não representavam perigo – ele caçou algumas no início da viagem. O problema mesmo eram os mosquitos. Cândido Rondon escreveu que, certa noite, Roosevelt precisou sair escondido do acampamento, incomodado com as picadas nas nádegas durante o sono.

Continua após a publicidade

Mas o pior foi que a expedição quase custou a vida de Roosevelt diversas vezes. Uma cobra picou sua perna, mas as presas não atravessaram a bota de couro para inocular o veneno. Ele sofreu com febre – provavelmente resultado de uma doença tropical transmitida por mosquitos – e até teve que passar por uma cirurgia na floresta após ter cortado a perna em uma cachoeira.

Cena da série O Hóspede Americano, onde mostra a expedição feita por Theodore Roosevelt junto com Marechal Rondon em Rondônia.
Cena da série O Hóspede Americano, que mostra a expedição feita por Theodore Roosevelt junto com Cândido Rondon. (HBO Max/Divulgação)
Continua após a publicidade

A expedição terminou no dia 26 de abril de 1914, quando a equipe atingiu a confluência do Rio da Dúvida com o Rio Aripuanã. Roosevelt perdeu um quarto de seu peso, e só estava vivo graças à ajuda de Rondon e dos seringueiros da região.

Após a expedição, o Rio da Dúvida foi rebatizado de Rio Roosevelt. Doze anos depois, uma nova expedição até lá confirmou os achados de Roosevelt e Rondon. O rio possui 679 quilômetros de extensão e diversas corredeiras; nasce no estado de Rondônia (que, sim, deriva de “Rondon”), passa por uma parte do Mato Grosso, entra no Amazonas, se funde com o Rio Aripuanã e torna afluente do Rio Madeira – que, por sua vez, é um dos principais afluentes do Rio Amazonas. 

Continua após a publicidade

A aventura é contada em detalhes no livro O Rio da Dúvida – A Sombria Viagem de Theodore Roosevelt e Rondon pela Amazônia, da autora Candice Millard. O primeiro de quatro episódios de O Hóspede Americano foi lançado no último domingo (26) no serviço de streaming HBO Max.

Publicidade
TAGS:
Amazônia
Brasil
EUA
História
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).