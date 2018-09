Vida mansa

Rodrigo Vergara

Parece incrível, mas o Zero, um dos personagens mais ociosos da história dos quadrinhos, que, para fugir do trabalho, é capaz até de suar a camisa, foi criação de um workaholic, o desenhista americano Mort Walker, considerado o mais prolífico dos Estados Unidos. Hoje, aos 78 anos, Walker pode se dar ao luxo de curtir uma vida mais parecida com a de seu famoso personagem, mas a produção das tiras continua, a maioria delas feitas por seus filhos.

No ano passado, Zero – que, no original, chama-se Beetle Bailey – completou 50 anos de existência. Nesse período, ganhou colegas hilários, como o Sargento Tainha e seu cão uniformizado Otto, o galã Quindim e o recruta idiota Dentinho (que em inglês, curiosamente, chama-se, ele sim, Zero). O King Features Syndicate, associação que possui os direitos de distribuição da tira, mantém um dos sites mais apurados sobre o personagem (www.kingfeatures.com), cheio de curiosidades. Você sabia, por exemplo, que Zero alistou-se no Exército americano por engano?