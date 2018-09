Um lago com jeitão de mar

Com cerca de 370 000 quilômetros quadrados, o equivalente a uma vez e meia o tamanho do Estado de São Paulo, o chamado Mar Cáspio, localizado na região centro-oeste da Ásia, é, na verdade, o maior lago do planeta. Sua largura chega, em alguns trechos, a 1 200 quilômetros, embora a média fique em torno de 350 quilômetros. Nas suas margens vive uma população de 12 milhões de pessoas, pertencentes a cinco países: Casaquistão (ao nordeste), Turcomenistão (sudeste), Irã (sul), Azerbaijão (sudoeste) e Rússia (noroeste).

O adjetivo “mar” se deve à sua água bastante salgada – embora o teor salino seja inferior ao dos oceanos de verdade. Isso porque há cinco milhões de anos suas águas tiveram uma ligação com o Mar de Azov e, por extensão, com o Mar Negro e com o Mediterrâneo. Hoje, as doces águas do Rio Volga, na Rússia, são responsáveis pela maior parte de seu volume. O Cáspio é um lago ao mesmo tempo baixo e raso. Baixo porque sua superfície está 27 metros abaixo do nível do mar; raso porque sua profundidade mal supera os 1 000 metros. Rico em gás natural e petróleo, o Mar também é a morada de um dos peixes mais cobiçados do mundo: o esturjão, com cujas ovas se produz o famoso e caríssimo caviar – principal fonte de renda da população das margens. No entanto, a exploração excessiva ameaça a sobrevivência da espécie, o que obrigou Rússia, Azerbaijão e Casaquistão a proibir a pesca do esturjão até o fim deste ano.

• O Lago Baikal, na Sibéria, é o mais profundo da Terra. Chega a 1 637 metros de profundidade, dos quais 1 181 metros abaixo do nível do mar.

• O maior oceano é o Pacífico, que ocupa um terço da superfície terrestre. O menor é o Ártico, que banha o Pólo Norte, com 9,485 milhões de quilômetros quadrados.

• A maior maré do mundo acontece na Baía de Fundy, na costa atlântica canadense. A diferença entre a maré alta e a maré baixa ali ultrapassa os 13 metros.