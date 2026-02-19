Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Mundo Estranho

A foto de Kim Kardashian que ajudou a resolver um mistério egípcio de 2 mil anos

Um vestido dourado, um sarcófago perdido e um clique: o resto é história

Por Victor Bianchin 19 fev 2026, 11h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h34
Fotografia da Kim Kardashian ao lado do sarcófago de Nedjemankh.
 (Wikimedia Commons/Aeon/Getty Images)
Continua após publicidade
A foto de Kim Kardashian que ajudou a resolver um mistério egípcio de 2 mil anos Priorizar nos meus resultados Google

Kim Kardashian é muitas coisas: socialite, estrela de TV, modelo, mãe, ícone fashion, ex-esposa de um cara meio estranho, atriz (bom, ela tenta) e, mais do que tudo, inevitável. Hoje em dia, a febre das Kardashians está um pouco diluída, mas houve um período ali entre 2014 e 2018 em que você não conseguia abrir o celular sem ver algo delas imediatamente.

E foi bem nesse período que Kim Kardashian ajudou a resolver um mistério digno de livros de espionagem. Foi em 2018, quando a socialite compareceu ao badalado baile Met Gala, em Nova York, usando um vestido dourado. O evento, conhecido em todo o mundo, é realizado pelo Museu Metropolitano de Arte da cidade. Em certo momento, ela tirou uma foto ao lado de um dos itens da decoração — um enorme sarcófago dourado.

Você pode conferir a foto aqui.

Siga

Acontece que aquele ataúde era nada menos que o sarcófago dourado e saqueado de Nedjemankh, um sacerdote ptolomaico cujo túmulo em Mina (província no Egito) havia sido invadido em 2011. Nessa invasão, muitos itens foram desenterrados e contrabandeados para fora do Egito — o país vivia uma revolução, parte da Primavera Árabe, e que terminaria por derrubar o presidente. O sarcófago, que data do século 1 a.C., estava entre os itens saqueados.

7 obras de arte brasileiras que estão expostas fora do Brasil

Continua após a publicidade

A imagem de Kim circulou amplamente na internet e, algum tempo depois, um informante anônimo no Oriente Médio contatou o promotor assistente do distrito de Manhattan, Matthew Bogdanos, e o informou sobre a foto. Esse informante revelou que havia exumado o caixão pessoalmente sete anos antes e que nunca havia sido compensado por seus esforços (quem diria que saqueadores de tumbas seriam caloteiros?). 

Essa revelação contribuiu para a investigação sobre o sarcófago perdido, que já estava em andamento. A polícia acabou determinando que o artefato havia sido de fato roubado durante a Revolução Egípcia de 2011 e vendido ao Museu Metropolitano de Arte por US$ 4 milhões mediante documentação falsa.

Antes de chegar a Nova York, porém, o sarcófago fez uma viagem e tanto: foi contrabandeado primeiro para os Emirados Árabes Unidos, onde recebeu a documentação falsa, forjada pelo vendedor de antiguidades Hassan Fazeli, depois levado a Hamburgo, na Alemanha, onde Roben Dib, gerente de uma galeria, falsificou a licença de exportação. A documentação forjada afirmava que o sarcófago de Nedjemankh havia sido exportado legalmente em 1971. Depois disso, o sarcófago ainda foi para a França antes de enfim ser vendido ao Met.

Continua após a publicidade

De volta para minha terra

Como resultado de todas essas descobertas, Roben Dib foi preso e a rede de tráfico de antiguidades que ele mantinha há cinco anos foi encerrada. 

Em fevereiro de 2019, o Met devolveu o sarcófago ao Egito. “Após tomarmos conhecimento de que o Museu foi vítima de fraude e, sem saber, participou do comércio ilegal de antiguidades, trabalhamos com o Ministério Público para seu retorno ao Egito”, disse o CEO do museu, Daniel Weiss, em carta aberta no site oficial. “Apresentamos nossas sinceras desculpas ao Dr. Khaled El-Enany, Ministro das Antiguidades, e ao povo egípcio (…). Agora, nos comprometemos a identificar como a justiça pode ser feita e como podemos ajudar a impedir futuros crimes contra o patrimônio cultural.”

De acordo com o museu, o sarcófago era a peça central da exposição “Nedjemankh e seu Caixão Dourado”, que foi inaugurada em julho de 2018 e, até aquele momento, havia sido vista por 448.096 visitantes. 

Continua após a publicidade

O Met também disse que, por causa do incidente, iria “revisar e reavaliar” seus processos de aquisição para evitar que situações como aquela se repetissem. Também em 2019, foi revelado que o museu havia adquirido vários itens ao longo das últimas três décadas de um traficante indiano chamado Subhash Kapoor, que havia sido preso.

Publicidade
TAGS:
Celebridades
egito antigo
Internet
Mundo Estranho
Sociedade
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).