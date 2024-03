Como funciona um jogo de pôquer?

Pergunta da leitora – Andressa Melo,

Feira de Santana, BA

1. A mesa pode ter de dois a dez jogadores. O primeiro passo é definir quem distribui as cartas (dealer). Para isso, todos pegam cartas do bolo. Quem tirar a mais alta é o dealer. Ele distribui as cartas, uma a uma em sentido horário, até que todos recebam duas

2. O jogador à esquerda do dealer faz uma pequena aposta às cegas (small blind), ou seja, sem ver as cartas que o dealer ainda vai virar na mesa, para iniciar a rodada (ou “parada” na gíria dos jogadores). Ele precisa deixar na mesa pelo menos a metade da aposta mínima combinada previamente pelos participantes

3. O próximo competidor, obrigatoriamente, dobra a aposta inicial, também às cegas. É o big blind. Essa é a aposta mínima, que pode aumentar na sequência ao chamado de cada jogador ou após um limite de tempo predeterminado (dobrando a cada 15 minutos, por exemplo)

Continua após a publicidade

4. O próximo jogador decide se paga a aposta mínima da mesa (call), se aumenta o valor (raise) ou se desiste do jogo (fold) antes de saber as cartas que serão viradas na mesa. Os jogadores seguintes fazem o mesmo até voltar à vez do small blind, que apenas precisa completar o que falta da aposta mínima para seguir no jogo

5. Se ninguém aumentar a aposta na primeira rodada, o big blind precisa apenas liberar o jogo para seguir (check). Quando alguém aumenta a aposta, os demais participantes devem desistir ou pagar até igualar o novo valor. Se todos desistirem, quem deu o raise leva as fichas apostadas e se inicia um novo jogo

6. Com todas as apostas na mesa, o dealer abre três cartas (flop), que podem ser combinadas com as cartas que cada um tem em mãos. Rola mais uma rodada de apostas, começando sempre pelo small blind. Cada um decide se vai seguir sem apostar (check), apostar (bet), aumentar uma aposta, igualar um raise ou sair da mão (fold)

7. O dealer vira uma quarta carta comunitária na mesa, que se chama turn. Começa uma nova rodada de apostas, com base nas quatro cartas viradas. Em seguida, o dealer vira a quinta e última carta da mesa (river) e acontece a última rodada de apostas. Se ainda houver dois ou mais jogadores na rodada, então…

8. … é hora de mostrar as cartas. Vence quem tem a melhor combinação de cinco cartas juntando as duas que tem em mãos com as cinco comunitárias. A ordem em que elas aparecem na mesa não importa: o jogador só precisa montar combinações que façam parte do pôquer (ver boxe). O vencedor pega todas as fichas apostadas (pot) na rodada

Continua após a publicidade

9. Começa uma nova rodada, com as posições de dealer, small blind e big blind se movendo para a esquerda, no sentido horário. O jogo termina quando alguém toma todas as fichas dos rivais. Por isso, jogos de pôquer caseiros costumam ter várias mãos (que variam de um a cinco minutos) e duram de duas a quatro horas

Curiosidades O estilo descrito aqui é o Texas Hold¿em, que virou mania em campeonatos ao vivo e online O pôquer é um “esporte da mente”, segundo a IMSA (International Mind Games Association). Tem até confederação nacional (CBTH) Há tipos de pôquer com regras diferentes das do Texas Hold¿em. Os principais são Omaha High, Five Card Draw e Seven Card Stud Quem vira profissional começa participando de torneios diários online ou ao vivo para juntar grana e participar de campeonatos mais valiosos Continua após a publicidade “Um segredo é induzir o rival a pensar que você tem cartas boas (para sair do jogo quando você não tem nada) ou ruins (para apostar quando sua mão é boa)”, explica o jogador Denilson Shikako O all-in (jogar todas as fichas) é a única saída quando não há fichas para igualar a aposta. Também serve para intimidar os rivais a não igualar a aposta e levar as fichas da mesa

Tá na mão Memorize as combinações mais poderosas do pôquer, da mais valiosa até a mais simples ROYAL FLUSH Sequência de cartas do mesmo naipe com o ás como carta mais alta Continua após a publicidade STRAIGHT FLUSH Sequência de cartas do mesmo naipe FOUR OF A KIND Quatro cartas com o mesmo valor FULL HOUSE Continua após a publicidade Um trio e um par de cartas do mesmo valor FLUSH Cinco cartas do mesmo naipe STRAIGHT Cinco cartas de qualquer naipe em sequência THREE OF A KIND (TRINCA) Três cartas com o mesmo valor DOIS PARES Quatro cartas de dois valores PAR Duas cartas do mesmo valor CARTA MAIS ALTA Se ninguém fizer uma sequência de cartas, vence quem tiver a carta mais alta. No pôquer, a sequência de valor crescente é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K e A