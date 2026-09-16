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Como o xixi é formado?

Entenda a complexa produção de urina nos rins e no sistema urinário.

Por Redação Super 16 set 2026, 20h00
O Manneken Pis é uma famosa estátua de bronze de 61 centímetros que retrata um menino urinando em uma bacia, localizada no centro de Bruxelas, na Bélgica
 (Wikimedia Commons/Reprodução)
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A formação da urina, popularmente conhecida como xixi, é um processo vital que ocorre principalmente nos rins. Através de uma complexa filtração do sangue, os rins eliminam aquilo que o organismo não aproveita, transformando excessos e resíduos em líquido para ser excretado.

Composto por cerca de 95% de água, o xixi contém também ácido úrico, ureia e cloreto de sódio, que são produtos de descarte das atividades celulares.

Em média, um adulto produz cerca de 1,5 litro de urina por dia, embora esse volume possa variar significativamente. Fatores como a quantidade de água ingerida, a temperatura ambiente e as características individuais de cada metabolismo influenciam a produção diária. A cada ida ao banheiro, o volume eliminado é de aproximadamente 300 ml.

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Onde o xixi começa

Quando ingerimos líquidos, como um copo d’água, ele passa pelo esôfago e estômago, sendo absorvido pelas paredes do intestino delgado. Em seguida, o líquido é transportado pela corrente sanguínea até alcançar os rins, onde parte é absorvida pelo corpo e outra parte é direcionada para o intrincado sistema urinário, dando início à produção do xixi.

Os rins (temos dois) têm o formato de um grande grão de feijão, medindo cerca de 12 cm de comprimento, 7 cm de largura e 5 cm de espessura. Cada um desses órgãos vitais é composto por aproximadamente 1 milhão de néfrons, as unidades funcionais responsáveis pela filtração do sangue e pela efetiva produção da urina.

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Do filtrado ao xixi

Dentro dos néfrons, o sangue chega sob alta pressão e sofre uma primeira filtragem em uma rede de capilares denominada glomérulo. Uma parcela significativa da porção líquida do sangue, o plasma, extravasa pelos pequenos vasos, formando o que é conhecido como filtrado glomerular, uma espécie de “pré-xixi”. Em apenas um minuto, cerca de 125 ml de plasma são filtrados nesse processo.

Enquanto o sangue purificado retorna ao organismo, o “pré-xixi” se acumula na cápsula de Bowman, um reservatório que circunda o glomérulo. Desse ponto, o líquido inicia sua jornada por um complexo sistema tubular.

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O que são xenotransplantes?

O “pré-xixi” contém não apenas resíduos do metabolismo, mas também substâncias úteis ao corpo, como glicose, aminoácidos e sais minerais. À medida que o líquido flui pelos capilares do néfron, essas substâncias importantes são reabsorvidas e novos resíduos presentes no sangue são secretados para o filtrado.

Posteriormente, o líquido segue para o ducto coletor, o segmento final do néfron. Aqui, parte da água pode ser reabsorvida e retornar à corrente sanguínea. A quantidade de água absorvida é diretamente influenciada pelo nível de hidratação do corpo: quanto mais água se bebe, menor a reabsorção e mais diluída será a urina final.

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A cor amarelada do xixi é resultado da presença de pigmentos urinários, como o urocromo e a urobilina, secretados pelo fígado.

O xixi, agora pronto, é transportado para a bexiga por meio dos ureteres, dois tubos com 20 a 30 cm de comprimento e o diâmetro de um canudo.

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A eliminação da urina

A bexiga, além de armazenar a urina, é responsável por impulsioná-la para fora do corpo. Ela pode acumular até meio litro do líquido, mas a sensação de urgência para urinar geralmente surge quando o volume atinge cerca de 300 ml, que é suficiente para ativar os nervos que a envolvem.

Quando o cérebro recebe o aviso dos nervos da bexiga de que o órgão está cheio e precisa ser esvaziado, um comando é enviado para o esfíncter interno, um anel muscular localizado na saída da bexiga. Ele se abre, a bexiga se contrai, e a urina pode seguir seu caminho.

Para que o xixi seja efetivamente liberado, uma segunda válvula, o esfíncter externo, situado um pouco abaixo, também precisa se abrir. Diferentemente do interno, o esfíncter externo é controlado voluntariamente, o que permite que o processo de micção seja adiado até um momento oportuno. O xixi é finalmente eliminado pela uretra, o canal que atravessa os órgãos genitais. A uretra masculina é mais longa, com cerca de 20 cm, enquanto a feminina mede apenas 4 cm.

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Este conteúdo foi produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por jornalistas. Trata-se de uma atualização de reportagem assinada por Yuri Vasconcelos e publicada na Mundo Estranho em 2011.

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