Como surgiu a Black Friday?

Há várias versões. A mais aceita é a de que a Black Friday (“Sexta- Feira Negra”) teria surgido na década de 1960, nos EUA, como uma gíria policial da Filadélfia, na Pensilvânia.

É como os tiras de lá costumavam se referir ao intenso movimento de carros (e de compras!) que tomava conta das ruas da cidade um dia depois do feriado de Ação de Graças. Se os policiais detestavam o trânsito caótico, os lojistas adoravam o vaivém de consumidores. Para eles, a Black Friday marcava o início da temporada de compras para o Natal. Com os preços lá embaixo, as pessoas podiam comprar mais e mais. Era a chance que os vendedores tanto esperavam para sair “do vermelho” e voltar para o “preto”.

Logo, os EUA exportaram a Black Friday para outros países. No México, onde ganhou o nome de El Buen Fin (“Bom Fim de Semana”), a promoção dura três dias. No Canadá, a Boxing Day acontece um dia depois do Natal, em 26 de dezembro. No Brasil, a Black Friday só chegou, oficialmente, em 2010, adotada pelas lojas online.

Consultoria: Haroldo Monteiro, coordenador de pós-graduação em gestão estratégica no varejo do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais/RJ, e Deonísio da Silva, membro da Academia Brasileira de Filologia e doutor em letras pela Universidade de São Paulo