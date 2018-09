De que parte dos animais vêm as carnes que comemos?

Considerando os tipos de carne mais consumidos no Brasil, o alimento vem de praticamente todas as partes dos bichos. É possível encontrar desde a língua do porco numa feijoada até o coração de galinha e os bagos (testículos) do boi em churrascos. De país para país, porém, existem diferenças nos cortes. Isso varia de acordo com a culinária local e dependendo de quão industrializado é o processamento da carne. Aqui no Brasil, por exemplo, o corte bovino é mais manual, permitindo uma divisão mais específica do que nos EUA, onde a produção é mais mecanizada. Por isso, achar uma picanha em solo americano é difícil e custa caro!

Carne bovina No Brasil, há 23 cortes bovinos básicos. Conheça alguns deles – 1. Cupim e costela

O cupim é um entrelaçado de carne e gordura e pode ser embrulhado em papel alumínio para ficar protegido do calor e não endurecer. A costela demora até seis horas para ficar cozida e pode ser preparada em espetos fincados no chão e sobre a brasa, no típico churrasco gaúcho. 2. Peito

A carne do peito tem partes duras e precisa ser cozida por um tempo longo. É dela que vem o carpaccio – fatias finas servidas como aperitivo. Já o rabo, protagonista da famosa rabada, tem carne gordurosa misturada entre ossos. 3. Maminha, picainha e fraldinha

Carne para churrasco tem que ser macia, saborosa e suculenta. A fraldinha, por exemplo, é das mais suculentas. Já a maminha – também conhecida como ponta da alcatra – e a picanha são naturalmente macias. A picanha é a preferência nacional porque tem mais gordura que as outras. 4. Alcatra, coxão duro, coxão mole e filé mignon

Cortes mais “caseiros”, como coxão mole, alcatra, contrafilé e filé-mignon, são mais macios e, por isso, agilizam o preparo de bifes. Já o coxão duro e outros cortes fibrosos e com nervos são indicados para sopas e cozidos. É que eles só ficam macios depois de um cozimento lento. 5. Patinho

A carne moída que quebra um galho nas receitas caseiras é preparada com picados de cortes que podem até ser de boa qualidade, como acém e patinho. Essas partes também são muito recomendadas para o preparo de cozidos.

Carne de frango A carne de frango é a segunda mais servida na mesa dos brasileiros 1. Asa e peito

As asas marcam presença nas porções de bares e restaurantes, como o “frango a passarinho”. O peito é mais versátil e pode ser cortado em forma de filé, cubos ou desfiado para acompanhar sopas e rechear salgados e tortas. 2. Coxa e sobrecoxa

A coxa é servida assada, empanada ou frita. Já a sobrecoxa cai bem, já desossada, em ensopados como canja de galinha. São carnes magras, mas geralmente vêm acompanhadas da pele do frango, que é muito gordurosa. 3. Miúdos

O coração de frango é muito apreciado em churrascos. Moela – um compartimento musculoso do sistema digestivo – e fígado geralmente são usados, e camuflados, no preparo de farofas para rechear frangos assados.

Carne de peixe Barriga e lombo dão belos filés, mas um bom sushi depende de cortes mais precisos Na culinária japonesa, a melhor carne – cheia de gordura e sabor – está no centro da barriga do atum, mostrado acima. Partes menos gordurosas da barriga vêm logo em seguida na preferência popular, à frente da carne do lombo. No Japão, o salmão é pouco usado para cortes crus – esse costume ocidental começou nos EUA