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Mundo Estranho

Qual artista venceu mais estatuetas na história do Oscar?

É um nome que fez parte da vida de todo mundo

Por Victor Bianchin 11 mar 2026, 16h40
Fotografias do Walt Disney, Cedric Gibbons e Alfred Newman.
 (Wikimedia Commons/Montagem sobre reprodução)
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Qual artista venceu mais estatuetas na história do Oscar? Priorizar nos meus resultados Google

O Oscar surgiu em 1929 e está próximo de completar 100 anos entregando estatuetas aos artistas que se destacaram no cinema no ano anterior. Walt Disney é o nome mais premiado da história: 22 Oscars competitivos e 59 indicações, além de quatro prêmios honorários. Edith Head é a mulher mais premiada, com 8 Oscars de figurino.

Os Oscars competitivos são os que estamos acostumados: o vencedor é escolhido pela Academia entre uma lista de indicados. Já as estatuetas de Conquista Técnica são não-competitivos e concedidos esporadicamente.

Confira o ranking:

MAIORES VENCEDORES DO OSCAR

1) Walt Disney

Siga
  • 26 Oscars (22 competitivos e 4 honorários) em Produção/Animação

2) Cedric Gibbons

  • 11 Oscars em Direção de arte

3) Farciot Edouard

  • 10 Oscars (7 deles foram prêmios por Conquista Técnica) em Efeitos visuais

4) Alfred Newman

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  • 9 Oscars em Trilha sonora

5) Dennis Muren

  • 9 (1 deles por Conquista Técnica) em Efeitos visuais

6) Edith Head

  • 8 Oscars em Figurino

7) Alan Menken

  • 8 Oscars em Música

8) Richard Edlund

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  • 8 Oscars (4 deles foram por Conquista Técnica e 1 foi a Medalha de Comenda John A. Bonner) em Efeitos visuais

9) Edwin B. Willis

  • 8 Oscars em Direção de arte

10) Edward H. Reichard

  • 8 Oscars (todos por Conquista Técnica)

O compositor Alan Menken é atualmente o maior vencedor do Oscar ainda vivo. Ele é conhecido pelas trilhas sonoras de Aladdin, A Bela e a Fera, O Corcunda de Notre-Dame, A Pequena Sereia, entre outros.

Abaixo, confira as pessoas com o maior número de indicações:

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MAIS INDICADOS AO OSCAR

1) Walt Disney

  • 59 indicações (22 vitórias) em Produção/Animação

2) John Williams

  • 54 indicações (5 vitórias) em Trilha sonora

3) Alfred Newman

  • 43 indicações (9 vitórias) em Trilha sonora
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4) Cedric Gibbons

  • 38 indicações (11 vitórias) em Direção de arte

5) Edith Head

  • 35 indicações (8 vitórias) em Figurino

6) Edwin B. Willis

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  • 32 indicações (8 vitórias) em Direção de arte

7) Lyle Wheeler

  • 29 indicações (5 vitórias) em Direção de arte

8) Sammy Cahn

  • 26 indicações (4 vitórias) em Música

9) Sam Comer

  • 26 indicações (4 vitórias) em Direção de arte

10) Andy Nelson

  • 19 indicações (2 vitórias) em Mixagem de som

John Williams é a pessoa mais indicada ainda viva (será que ele consegue superar Walt Disney?). Considerando apenas os prêmios de atuação, Meryl Streep é a atriz mais indicada da história, com 21 nomeações. No entanto, Katharine Hepburn é a atriz com mais estatuetas (4 estatuetas contra as 3 de Meryl).

George Clooney é a única pessoa na história do Oscar a ser indicada como ator (Syriana) e diretor (Boa Noite e Boa Sorte) por filmes diferentes no mesmo ano (2005).

Quem vota no Oscar?

FILMES QUE GANHARAM MAIS OSCARS

1) Ben-Hur (1959)

  • 11 vitórias

2) Titanic (1997)

  • 11 vitórias

3) O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003)

  • 11 vitórias

4) West Side Story (1961)

  • 10 vitórias

5) Gigi (1958)

  • 9 vitórias

6) O Último Imperador (1987)

  • 9 vitórias

7) O Paciente Inglês (1996)

  • 9 vitórias

8) …E O Vento Levou (1939); Sindicato de Ladrões (1954);  A Um Passo da Eternidade (1953); Minha Bela Dama (1964); Cabaret (1972); Gandhi (1982); Amadeus (1984); Quem Quer Ser Um Milionário? (2008)

  • 8 vitórias cada um

Os filmes Momento de Decisão (1977) e A Cor Púrpura (1985) são recordistas em indicações sem levar nenhum prêmio (cada um teve 11 indicações e nenhuma vitória). Pecadores (2025) bateu o recorde de mais indicações para um único filme, com 16 de 17 possíveis.

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TAGS:
Cinema
Mundo Estranho
Oscar
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