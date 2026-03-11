Qual artista venceu mais estatuetas na história do Oscar?

O Oscar surgiu em 1929 e está próximo de completar 100 anos entregando estatuetas aos artistas que se destacaram no cinema no ano anterior. Walt Disney é o nome mais premiado da história: 22 Oscars competitivos e 59 indicações, além de quatro prêmios honorários. Edith Head é a mulher mais premiada, com 8 Oscars de figurino.

Os Oscars competitivos são os que estamos acostumados: o vencedor é escolhido pela Academia entre uma lista de indicados. Já as estatuetas de Conquista Técnica são não-competitivos e concedidos esporadicamente.

Confira o ranking:

MAIORES VENCEDORES DO OSCAR

1) Walt Disney

26 Oscars (22 competitivos e 4 honorários) em Produção/Animação

2) Cedric Gibbons

11 Oscars em Direção de arte

3) Farciot Edouard

10 Oscars (7 deles foram prêmios por Conquista Técnica) em Efeitos visuais

4) Alfred Newman

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9 Oscars em Trilha sonora

5) Dennis Muren

9 (1 deles por Conquista Técnica) em Efeitos visuais

6) Edith Head

8 Oscars em Figurino

7) Alan Menken

8 Oscars em Música

8) Richard Edlund

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8 Oscars (4 deles foram por Conquista Técnica e 1 foi a Medalha de Comenda John A. Bonner) em Efeitos visuais

9) Edwin B. Willis

8 Oscars em Direção de arte

10) Edward H. Reichard

8 Oscars (todos por Conquista Técnica)

O compositor Alan Menken é atualmente o maior vencedor do Oscar ainda vivo. Ele é conhecido pelas trilhas sonoras de Aladdin, A Bela e a Fera, O Corcunda de Notre-Dame, A Pequena Sereia, entre outros.

Abaixo, confira as pessoas com o maior número de indicações:

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MAIS INDICADOS AO OSCAR

1) Walt Disney

59 indicações (22 vitórias) em Produção/Animação

2) John Williams

54 indicações (5 vitórias) em Trilha sonora

3) Alfred Newman

43 indicações (9 vitórias) em Trilha sonora

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4) Cedric Gibbons

38 indicações (11 vitórias) em Direção de arte

5) Edith Head

35 indicações (8 vitórias) em Figurino

6) Edwin B. Willis

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32 indicações (8 vitórias) em Direção de arte

7) Lyle Wheeler

29 indicações (5 vitórias) em Direção de arte

8) Sammy Cahn

26 indicações (4 vitórias) em Música

9) Sam Comer

26 indicações (4 vitórias) em Direção de arte

10) Andy Nelson

19 indicações (2 vitórias) em Mixagem de som

John Williams é a pessoa mais indicada ainda viva (será que ele consegue superar Walt Disney?). Considerando apenas os prêmios de atuação, Meryl Streep é a atriz mais indicada da história, com 21 nomeações. No entanto, Katharine Hepburn é a atriz com mais estatuetas (4 estatuetas contra as 3 de Meryl).

George Clooney é a única pessoa na história do Oscar a ser indicada como ator (Syriana) e diretor (Boa Noite e Boa Sorte) por filmes diferentes no mesmo ano (2005).

Quem vota no Oscar?

FILMES QUE GANHARAM MAIS OSCARS

1) Ben-Hur (1959)

11 vitórias

2) Titanic (1997)

11 vitórias

3) O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003)

11 vitórias

4) West Side Story (1961)

10 vitórias

5) Gigi (1958)

9 vitórias

6) O Último Imperador (1987)

9 vitórias

7) O Paciente Inglês (1996)

9 vitórias

8) …E O Vento Levou (1939); Sindicato de Ladrões (1954); A Um Passo da Eternidade (1953); Minha Bela Dama (1964); Cabaret (1972); Gandhi (1982); Amadeus (1984); Quem Quer Ser Um Milionário? (2008)

8 vitórias cada um

Os filmes Momento de Decisão (1977) e A Cor Púrpura (1985) são recordistas em indicações sem levar nenhum prêmio (cada um teve 11 indicações e nenhuma vitória). Pecadores (2025) bateu o recorde de mais indicações para um único filme, com 16 de 17 possíveis.

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