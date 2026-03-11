Qual artista venceu mais estatuetas na história do Oscar?
É um nome que fez parte da vida de todo mundo
O Oscar surgiu em 1929 e está próximo de completar 100 anos entregando estatuetas aos artistas que se destacaram no cinema no ano anterior. Walt Disney é o nome mais premiado da história: 22 Oscars competitivos e 59 indicações, além de quatro prêmios honorários. Edith Head é a mulher mais premiada, com 8 Oscars de figurino.
Os Oscars competitivos são os que estamos acostumados: o vencedor é escolhido pela Academia entre uma lista de indicados. Já as estatuetas de Conquista Técnica são não-competitivos e concedidos esporadicamente.
Confira o ranking:
MAIORES VENCEDORES DO OSCAR
1) Walt Disney
- 26 Oscars (22 competitivos e 4 honorários) em Produção/Animação
2) Cedric Gibbons
- 11 Oscars em Direção de arte
3) Farciot Edouard
- 10 Oscars (7 deles foram prêmios por Conquista Técnica) em Efeitos visuais
4) Alfred Newman
- 9 Oscars em Trilha sonora
5) Dennis Muren
- 9 (1 deles por Conquista Técnica) em Efeitos visuais
6) Edith Head
- 8 Oscars em Figurino
7) Alan Menken
- 8 Oscars em Música
8) Richard Edlund
- 8 Oscars (4 deles foram por Conquista Técnica e 1 foi a Medalha de Comenda John A. Bonner) em Efeitos visuais
9) Edwin B. Willis
- 8 Oscars em Direção de arte
10) Edward H. Reichard
- 8 Oscars (todos por Conquista Técnica)
O compositor Alan Menken é atualmente o maior vencedor do Oscar ainda vivo. Ele é conhecido pelas trilhas sonoras de Aladdin, A Bela e a Fera, O Corcunda de Notre-Dame, A Pequena Sereia, entre outros.
Abaixo, confira as pessoas com o maior número de indicações:
MAIS INDICADOS AO OSCAR
1) Walt Disney
- 59 indicações (22 vitórias) em Produção/Animação
2) John Williams
- 54 indicações (5 vitórias) em Trilha sonora
3) Alfred Newman
- 43 indicações (9 vitórias) em Trilha sonora
4) Cedric Gibbons
- 38 indicações (11 vitórias) em Direção de arte
5) Edith Head
- 35 indicações (8 vitórias) em Figurino
6) Edwin B. Willis
- 32 indicações (8 vitórias) em Direção de arte
7) Lyle Wheeler
- 29 indicações (5 vitórias) em Direção de arte
8) Sammy Cahn
- 26 indicações (4 vitórias) em Música
9) Sam Comer
- 26 indicações (4 vitórias) em Direção de arte
10) Andy Nelson
- 19 indicações (2 vitórias) em Mixagem de som
John Williams é a pessoa mais indicada ainda viva (será que ele consegue superar Walt Disney?). Considerando apenas os prêmios de atuação, Meryl Streep é a atriz mais indicada da história, com 21 nomeações. No entanto, Katharine Hepburn é a atriz com mais estatuetas (4 estatuetas contra as 3 de Meryl).
George Clooney é a única pessoa na história do Oscar a ser indicada como ator (Syriana) e diretor (Boa Noite e Boa Sorte) por filmes diferentes no mesmo ano (2005).
FILMES QUE GANHARAM MAIS OSCARS
1) Ben-Hur (1959)
- 11 vitórias
2) Titanic (1997)
- 11 vitórias
3) O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003)
- 11 vitórias
4) West Side Story (1961)
- 10 vitórias
5) Gigi (1958)
- 9 vitórias
6) O Último Imperador (1987)
- 9 vitórias
7) O Paciente Inglês (1996)
- 9 vitórias
8) …E O Vento Levou (1939); Sindicato de Ladrões (1954); A Um Passo da Eternidade (1953); Minha Bela Dama (1964); Cabaret (1972); Gandhi (1982); Amadeus (1984); Quem Quer Ser Um Milionário? (2008)
- 8 vitórias cada um
Os filmes Momento de Decisão (1977) e A Cor Púrpura (1985) são recordistas em indicações sem levar nenhum prêmio (cada um teve 11 indicações e nenhuma vitória). Pecadores (2025) bateu o recorde de mais indicações para um único filme, com 16 de 17 possíveis.