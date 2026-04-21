Quantas células de pele uma pessoa solta por hora?

Você pode não ver e nem sentir, mas perde 200 milhões de células de pele por hora. Ou seja: em um período de 24 horas, uma pessoa perde, em média, quase cinco bilhões de células de pele.

Nossa pele é formada por várias camadas. A mais superficial, que podemos ver, é chamada de epiderme e composta por células chamadas queratinócitos, que recebem esse nome porque produzem queratina, uma proteína estrutural. A queratina, que também está no nosso cabelo e nas nossas unhas, é dura e tem a função de proteger e dar resistência à pele.

As novas células de pele crescem na parte mais subterrânea da epiderme, que é colada à próxima camada, a derme. Conforme essas novas células vão nascendo, elas vão empurrando as que estão em cima, num ciclo contínuo.

A camada mais superficial da epiderme, chamada de estrato córneo, é composta de entre 15 e 20 camadas de corneócitos (células mortas queratinizadas) imersas em uma matriz lipídica. Essas células vão continuamente se quebrando e caindo, dando espaço às células mais jovens que vieram de baixo.

Em média, leva um mês para que uma célula de pele nasça e chegue ao estrato córneo. Ou seja: a pele que você está vendo no seu corpo agora não estava aí um mês atrás!

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Os cientistas estimam que o corpo humano seja composto por cerca de 10 trilhões de células no total. A pele representa cerca de 16% do peso corporal, o que significa que uma pessoa tem aproximadamente 1,6 trilhão de células cutâneas — mas o número pode variar bastante de pessoa para pessoa, é claro.

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Recentemente, pesquisadores da Universidade de Keio, no Japão, descobriram o formato exato da célula de pele: trata-se de uma versão achatada de um tetradecaedro — um sólido tridimensional de 14 lados, composto por seis lados retangulares e oito hexagonais. Esse formato já era especulado desde o século 19, quando um matemático chamado William Thomson afirmou que o tetradecaedro era o formato ideal para agrupar objetos de tamanho igual e preencher o espaço com uma área de superfície mínima.

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Ou seja: é porque as células da pele têm esse formato de tetradecaedro que elas conseguem se manter tão juntas e formar uma barreira tão eficiente contra líquidos, bactérias, vírus, impurezas e outros agentes invasores.

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