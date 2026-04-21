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Mundo Estranho

Quantas células de pele uma pessoa solta por hora?

Você deixa um pouquinho de si por cada lugar que passa

Por Victor Bianchin 21 abr 2026, 16h00
Fotografia de pele descamando.
 (Ed Reschke/Getty Images)
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Quantas células de pele uma pessoa solta por hora? Priorizar nos meus resultados Google

Você pode não ver e nem sentir, mas perde 200 milhões de células de pele por hora. Ou seja: em um período de 24 horas, uma pessoa perde, em média, quase cinco bilhões de células de pele.

Nossa pele é formada por várias camadas. A mais superficial, que podemos ver, é chamada de epiderme e composta por células chamadas queratinócitos, que recebem esse nome porque produzem queratina, uma proteína estrutural. A queratina, que também está no nosso cabelo e nas nossas unhas, é dura e tem a função de proteger e dar resistência à pele.

As novas células de pele crescem na parte mais subterrânea da epiderme, que é colada à próxima camada, a derme. Conforme essas novas células vão nascendo, elas vão empurrando as que estão em cima, num ciclo contínuo.

A camada mais superficial da epiderme, chamada de estrato córneo, é composta de entre 15 e 20 camadas de corneócitos (células mortas queratinizadas) imersas em uma matriz lipídica. Essas células vão continuamente se quebrando e caindo, dando espaço às células mais jovens que vieram de baixo. 

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Em média, leva um mês para que uma célula de pele nasça e chegue ao estrato córneo. Ou seja: a pele que você está vendo no seu corpo agora não estava aí um mês atrás!

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Os cientistas estimam que o corpo humano seja composto por cerca de 10 trilhões de células no total. A pele representa cerca de 16% do peso corporal, o que significa que uma pessoa tem aproximadamente 1,6 trilhão de células cutâneas — mas o número pode variar bastante de pessoa para pessoa, é claro.

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Recentemente, pesquisadores da Universidade de Keio, no Japão, descobriram o formato exato da célula de pele: trata-se de uma versão achatada de um tetradecaedro — um sólido tridimensional de 14 lados, composto por seis lados retangulares e oito hexagonais. Esse formato já era especulado desde o século 19, quando um matemático chamado William Thomson afirmou que o tetradecaedro era o formato ideal para agrupar objetos de tamanho igual e preencher o espaço com uma área de superfície mínima.

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Ou seja: é porque as células da pele têm esse formato de tetradecaedro que elas conseguem se manter tão juntas e formar uma barreira tão eficiente contra líquidos, bactérias, vírus, impurezas e outros agentes invasores.

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