Algoritmo escreve sequências de mRNA

A tecnologia de RNA mensageiro (mRNA) ganhou notoriedade na pandemia, quando foi usada para fazer vacinas. Agora, cientistas chineses e americanos desenvolveram (1) um algoritmo, o Gemorna, que consegue compor sequências de mRNA sozinho, e com resultados melhores – num dos testes, o código genético escrito pelo bot gerou 41 vezes mais proteína do que a versão escrita por humanos.

Ferramenta detecta publicações picaretas

Os “jornais predatórios”, periódicos científicos que aceitam qualquer estudo mediante pagamento, são um problemão: publicaram mais de 100 mil artigos nos últimos anos. Mas um novo algoritmo (2) promete identificá-los: o bot lê estudos e procura sinais típicos desses veículos, como a ausência de revisão por pares (checagem de um estudo feita por outros cientistas, que não participaram dele, antes da publicação).

Bot da FDA gera informações falsas

A Food and Drug Administration (equivalente americana da Anvisa) criou uma IA, chamada Elsa, que promete ajudar no cotidiano da agência e acelerar a aprovação de novos remédios. Mas, segundo funcionários da FDA, que foram ouvidos pela emissora americana CNN, o bot às vezes tem as chamadas “alucinações”: inventa dados falsos e cita estudos que jamais foram feitos.

Fontes 1. “Deep generative models design mRNA sequences with enhanced translational capacity and stability”; 2. “Estimating the predictability of questionable open-access journals”.