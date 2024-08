Cannabis pode ajudar a parar com uso de opioides

Uma nova pesquisa da Universidade do Sul da Califórnia mostrou que a cannabis pode ser eficaz para diminuir ou cortar completamente o uso de opioides, drogas analgésicas e sedativas muito potentes, como a codeína, o fentanil e a morfina.

Trinta pessoas foram entrevistadas e acompanhadas pelos cientistas responsáveis pela pesquisa. Os participantes estavam todos recebendo serviços de uma clínica de metadona (narcótico usado para tratar dependentes de heroína e opioides) e troca de seringas em Los Angeles. Todos os entrevistados usavam opioides, drogas injetáveis e cannabis.

O estudo foi publicado na revista Drug and Alcohol Dependence Reports, com apoio financeiro do Instituto Nacional de Abuso de Drogas, do governo dos Estados Unidos. Normalmente, o instituto foca em pesquisar os possíveis danos da cannabis, e não benefícios potenciais, como nesse caso.

Mais de 80 mil pessoas morreram de overdose de opioides em 2022. Outros estudos nos Estados Unidos já sugeriram que a legalização da cannabis ajudou a diminuir o uso dos analgésicos e sedativos, mas ainda não se sabe qual o impacto disso nos números de mortes pelo uso de opioides.

Tratando a síndrome de abstinência

Esse estudo da Universidade do Sul da Califórnia foca nas experiências de vida das pessoas que sofrem com dependência química. É uma pesquisa qualitativa: foca menos em números e dados e mais em aspectos subjetivos, por meio das entrevistas com os usuários.

Essas entrevistas ajudam a entender coisas sobre o estado de vida vulnerável dos participantes que talvez só dados frios não expliquem. 57% dos usuários não tinham casa ou estavam numa situação de moradia instável. 70% ganhavam menos de US$ 2100 por mês.

A equipe liderada pela médica Sid Ganesh chegou à conclusão, por meio das entrevistas, que a cannabis podia ajudar alguns dos participantes durante os estágios mais difíceis de diminuir ou parar com o uso de opioides. Muitos deles afirmaram usar a substância para lidar com sintomas da síndrome de abstinência. A cannabis também se mostrou valiosa para alguns durante os períodos após a retirada da droga, ajudando a controlar a vontade e a ansiedade para usar opioides.

A maconha, segundo um dos participantes, ajuda a superar a vontade de “ficar chapado” com os opioides. Essas pessoas que estão parando com o uso dos analgésicos e sedativos são as que têm mais risco de overdose, por causa da baixa tolerância do corpo para a droga.

Uma pesquisa como essa não quer dizer que a cannabis é um remédio milagroso para acabar com a dependência química de opioides. A maioria dos participantes deste estudo não estavam usando maconha porque ela é a cura, mas sim porque era a única droga que eles conseguiam com facilidade. Para entender até que ponto a substância é eficaz para combater o vício, seriam necessários testes clínicos em larga escala, algo que é dificultado por restrições sanitárias dos Estados Unidos.

