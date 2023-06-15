Antidepressivo pode viciar como opioide

A tianeptina, que foi inventada por cientistas franceses na década de 1960, também tem outro lado: começou a ser usada como droga recreativa nos EUA, onde já está fazendo os primeiros viciados e foi apelidada de “heroína de posto de gasolina”.

Isso porque, embora essa substância não tenha sido aprovada para uso como medicamento nos EUA, lá ela é comercializada como suplemento alimentar, inclusive em lojas de conveniência de postos.

A tianeptina não é um opioide – classe de analgésicos altamente viciantes, que inclui a morfina e o fentanil –, mas atua de forma similar, pois se conecta a receptores opioides presentes no cérebro (1).

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Por isso, esse antidepressivo (que no Brasil é vendido como medicamento, nas farmácias) também pode causar dependência química e síndrome de abstinência, bem como a chamada “habituação”: as pessoas que fazem uso recreativo da droga têm de ir aumentando a dose dela para conseguir sentir algum efeito.

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Fonte 1. The atypical antidepressant and neurorestorative agent tianeptine is a µ-opioid receptor agonist. MM Gassaway e outros, 2014.