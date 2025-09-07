Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Saúde

Casais têm mais chances de compartilhar transtornos psiquiátricos, diz estudo

Pesquisa com mais de 14 milhões de pessoas em três países revela padrão entre cônjuges de diferentes idades e culturas.

Por Manuela Mourão 7 set 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h26
Fotografia de uma casal sentados na cama juntos olhando pra janela.
 (Dmitrii Marchenko/Getty Images)
Continua após publicidade
Casais têm mais chances de compartilhar transtornos psiquiátricos, diz estudo Priorizar nos meus resultados Google

Almas gêmeas, na saúde e na doença? Um novo estudo internacional de grande escala descobriu que pessoas com transtorno psiquiátrico têm maior probabilidade de se casar com alguém que tem a mesma condição. De acordo com a pesquisa, esse padrão persiste em diferentes culturas e gerações. 

Não é a primeira vez que essa característica é observada. O primeiro indício da existência do padrão veio de dados dos países nórdicos; agora, cientistas começaram a analisar a questão também na Ásia.

Pesquisadores coletaram informações de mais de 14,8 milhões de pessoas que vivem em Taiwan, na Dinamarca e na Suécia e descobriram que, quando uma pessoa em um casamento é diagnosticada com um transtorno psiquiátrico, o parceiro tem probabilidade significativamente maior de ter o mesmo diagnóstico. Além disso, mesmo que o cônjuge não compartilhe a exata mesma condição, é mais provável que ele ou ela apresente algum outro quadro médico de uma lista de nove diagnósticos, que inclui depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno bipolar e uso de substâncias.

A pesquisa, publicada na revista Nature Human Behaviour, indica que esse padrão se mantém independentemente da cultura, do período histórico ou das mudanças no sistema de saúde mental ao longo das últimas cinco décadas. “O principal resultado é que o fenômeno se repete em diferentes países, culturas e gerações”, disse Chun Chieh Fan, coautor do estudo e pesquisador do Laureate Institute for Brain Research, em Tulsa, Oklahoma, para a Nature.

Siga
Continua após a publicidade

Isso não significa que os transtornos sejam “contagiosos”, claro. Os autores do estudo não identificaram uma causa única para o fenômeno, mas apontam três possíveis explicações. Uma é a atração por parceiros com experiências de vida semelhantes – a ideia de que “o sofrimento compartilhado” pode aproximar duas pessoas. Outra é o efeito do ambiente compartilhado pelos casais, que favorece o aparecimento de comportamentos ou sintomas parecidos ao longo do tempo (transtornos podem ter origens ambientais). Uma terceira hipótese envolve a estigmatização social, que pode limitar as opções de casamento de indivíduos com transtornos psiquiátricos.

Os pesquisadores alertam que o padrão pode ter implicações para futuras gerações, já que a herança genética pode ser potencializada quando dois pais compartilham o mesmo transtorno (e doenças mentais também são influenciadas por fatores genéticos). O estudo mostrou que filhos de casais em que ambos tinham a mesma condição eram duas vezes mais propensos a desenvolver o distúrbio.

Ainda assim, especialistas dizem que os resultados não devem levar a mudanças imediatas na forma como médicos comunicam riscos genéticos a pacientes, já que mais estudos precisam ser feitos para entender a questão em nível global.

Publicidade
TAGS:
casal
Casamento
distúrbio psicológico
Saúde - Psiquiatria e Psicologia
Saúde Mental
TERAPIA
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).