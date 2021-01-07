Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Saúde

CoronaVac apresenta eficácia de 78%, revela governo de SP

Nenhum voluntário dos testes desenvolveu quadros graves de Covid-19. Caso haja aprovação da Anvisa, a vacinação no estado começará no dia 25 de janeiro.

Por Carolina Fioratti 7 jan 2021, 15h12 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h33
Mão enluvada segurando uma ampola de vacina.
 (Anadolu Agency/Getty Images)
Continua após publicidade
CoronaVac apresenta eficácia de 78%, revela governo de SP Priorizar nos meus resultados Google

Nesta quinta-feira (7), o governo de São Paulo divulgou, em coletiva, que a vacina CoronaVac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, possui eficácia de 78%. As autoridades também confirmaram que nenhum voluntário imunizado desenvolveu Covid-19 de forma grave ou moderada – nessas situações, ela foi 100% eficaz.

Os resultados foram apresentados pelo Instituto Butantan à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) nesta manhã, em reunião para pré-submissão da vacina para uso emergencial. A solicitação deve ser oficializada até o fim do dia, quando ocorrerá uma segunda reunião. A porcentagem de eficácia está acima do mínimo exigido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Anvisa, que é de 50%. 

A CoronaVac utiliza uma tecnologia tradicional de vírus inativado, que estimula a resposta imune do organismo. Dizer que sua eficácia é de 78% em casos leves é o mesmo que afirmar que, a cada 100 pessoas que receberem a vacina, 78 estarão imunizadas e 22 poderão desenvolver a doença de forma leve. Internações, por sua vez, poderão ser evitadas em todos os casos.

Os resultados são referentes aos ensaios clínicos da Fase 3 realizados no Brasil. A vacinação dos voluntários teve início em julho de 2020 e, desde então, 13 mil profissionais da saúde de oito estados brasileiros receberam as duas doses do imunizante em um intervalo de 14 dias, como é indicado. 

Siga
Continua após a publicidade

A eficácia da CoronaVac deveria ter sido divulgada no final de 2020, mas enfrentou dois adiamentos, nos dias 15 e 23 de dezembro. O primeiro foi justificado sob a alegação de que o governo queria apresentar os dados completos da Fase 3, e não apenas informações preliminares, para acelerar o registro pela Anvisa. Já o segundo adiamento previa a incorporação de dados de outros países no documento. 

Continua após a publicidade

Vale ressaltar que ainda não foram divulgadas todas as informações presentes no documento para o público, como a porcentagem de pessoas que receberam o imunizante ou placebo e quantas delas foram infectadas. Por ora, há apenas dados superficiais sobre a eficácia – o relatório completo deve ser publicado após o registro da Anvisa.

A CoronaVac vem sendo aplicada desde julho na China, quando foi registrada para uso emergencial no país. Até agora, 700 mil chineses já receberam o imunizante (que deve começar a ser distribuído também na Indonésia no dia 13 de janeiro). O governo chinês planeja fabricar, até fevereiro, 50 milhões de doses da CoronaVac e outras duas vacinas, desenvolvidas pela farmacêutica Sinopharm e que também estão sob uso emergencial.

Continua após a publicidade

Em São Paulo, a campanha de vacinação está mantida para o dia 25 de janeiro, mas a data depende da aprovação da Anvisa, que tem dez dias contados a partir da solicitação do Instituto Butantan para dar uma resposta. Contudo, o prazo pode ser reduzido para três dias, caso o registro seja formalizado também pela NMPA (Administração Nacional de Produtos Médicos), a Anvisa chinesa. A vacina está sendo aplicada no país asiático sob regime emergencial, mas a esperança é que ela receba o registro definitivo em breve. Caso isso ocorra, a Anvisa terá 72 horas para se manifestar, como assegura a lei federal brasileira sobre qualquer fármaco contra a Covid-19 aprovado em agências regulatórias internacionais.

O plano estadual de imunização anunciado pelo governador de São Paulo, João Doria, envolve a vacinação de 9 milhões de pessoas em sua primeira fase, que durará três meses. Profissionais da saúde, indígenas e quilombolas devem ser os primeiros a receber o imunizante, com a primeira dose no dia 25 de janeiro e a segunda em 15 de fevereiro.

Continua após a publicidade

Depois, idosos com mais de 75 anos receberão a vacina nos dias 8 de fevereiro e 1º de março. Entre 70 e 74 anos, as datas estão mantidas para 15 de fevereiro e 8 de março. Idosos de 65 a 69 anos receberão suas doses nos dias 22 de fevereiro e 15 de março. O último grupo envolve pessoas entre 60 e 64 anos, que se imunizarão nos dias 1º e 22 de março.

A vacina será oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Outras fases devem ser anunciadas mais para frente. O Brasil já conta com 10,8 milhões de doses da CoronaVac, com previsão de outras 35 milhões para serem entregues ao país na primeira quinzena de fevereiro.

Continua após a publicidade

Em âmbito nacional, o ministro da saúde, Eduardo Pazuello, disse que o plano de imunização está em processo avançado, com doses suficientes para também começar em janeiro, ainda que sem uma data exata. A campanha envolve não apenas a CoronaVac, mas também a vacina de Oxford/AstraZeneca. 

Publicidade
TAGS:
China
Coronavírus
Covid-19
governo
IMUNIZAÇÃO
São Paulo
vacina
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).