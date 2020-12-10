O custo da imunidade

A corrida pela vacina contra a Covid-19 deve ter mais de uma vencedora. O preço, porém, pode pesar na escolha.

O produto da Pfizer, primeiro a ser liberado para uso, custa R$ 100, e deve sair mais barato para países pobres – caso do Brasil. A vacina da Johnson & Johnson, que vem sendo testada por aqui, tem dose estimada em R$ 50.

A chinesa CoronaVac deverá custar R$ 53 a dose, e a da AstraZeneca/Oxford, R$ 20. Todas as candidatas – com exceção, possivelmente, da versão da J&J – demandam duas doses para garantir a eficácia prometida.

Segundo epidemiologistas, uma vacina precisa imunizar 60% da população para frear a transmissão do vírus. Isso significa que o Brasil, ainda que decida pela opção mais barata, deve gastar ao menos R$ 5 bi – sem contar custos com seringas.