Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Saúde

Covid-19: 76% dos pacientes graves ainda têm algum sintoma 6 meses após a infecção

Fadiga, fraqueza muscular e problemas para dormir foram alguns dos efeitos relatados. Mas também houve sequelas piores.

Por Bruno Carbinatto 13 jan 2021, 17h35 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h33
Mulher de cabelos escuros deitada na cama, de costas para a câmera.
 (Ketut Subiyanto/Pexels)
Continua após publicidade
Covid-19: 76% dos pacientes graves ainda têm algum sintoma 6 meses após a infecção Priorizar nos meus resultados Google

Três em cada quatro pacientes internados com Covid-19 ainda apresentam algum sintoma seis meses após a infecção. Foi o que constatou uma pesquisa publicada no periódico científico The Lancet, que analisou mais de 1.700 pacientes que tiveram casos graves e moderados de Covid-19 no hospital Jin Yin-tan, na cidade de Wuhan, China. Todos os voluntários foram acompanhados por seis meses após receberem alta e responderam a questionários sobre sua saúde, além de serem submetidos a exames de sangue, tomografias e testes de aptidão física (como uma caminhada de seis minutos monitorada pelos cientistas).

Os resultados mostraram que 76% deles apresentavam pelo menos um sintoma após esse período. O incômodo mais comum foi a fadiga e a sensação de fraqueza muscular, citada por 63% dos pacientes. Problemas de sono foram reportados por 26% dos pesquisados, e 23% afirmaram ter algum grau de ansiedade ou depressão.

Os pacientes que passaram pelos quadros clínicos mais críticos quando internados também reportaram sintomas mais sérios, como dificuldade ou dor para respirar, principalmente ao fazer esforço. Exames de tomografia computadorizada também revelaram anormalidades nos pulmões desse pacientes, que podem indicar danos ao órgão. Mais da metade (56%) daqueles que precisaram ser entubados para sobreviver apresentariam hipoxemia – níveis de oxigênio no sangue abaixo do normal.

Outro sintoma se destacou: problemas nos rins. Dos pesquisados, 13% apresentaram uma atividade renal comprometida em algum nível, sintoma este que não foi identificado no período que os pacientes estavam internados. Hoje, os médicos sabem que a Covid-19 pode afetar vários órgãos além do sistema respiratório, mas a equipe ainda não estudou em detalhes como isso pode ter acontecido nesse subgrupo de pacientes.

Siga
Continua após a publicidade

Apesar da existência de riscos de longo prazo da Covid-19 ser conhecida há algum tempo, inclusive por autoridades como a Organização Mundial da Saúde (OMS), é difícil estudar o tema porque há poucas pesquisas que acompanham os mesmos pacientes por longos períodos – e as que existem geralmente trabalham com números bem menores de pessoas. O estudo chinês é um dos poucos com uma amostragem considerável e com dados gerados a longo prazo. Mesmo assim, ele tem uma limitação: contou somente com pacientes que tiveram casos graves ou moderados de Covid-19 e por isso precisaram ser internados. Os cientistas não sabem se os efeitos a longo prazo relatados também podem ser generalizados para quem teve casos mais leves da doença.

 

Publicidade
TAGS:
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).